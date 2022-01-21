Авиаудар по тюрьме в Йемене: более 100 человек погибли, раненых еще больше
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. В результате авиаудара под руководством Саудовской Аравии по тюрьме, управляемой йеменскими повстанцами-хуситами, в пятницу было убито и ранено более 100 заключенных, что является частью мощного воздушного наступления, которое несколькими часами ранее привело к тому, что еще один авиаудар отключил беднейшую страну арабского мира от Интернета. Об этом пишет УНН со ссылкой на АР.
Детали
Башир Омар, официальный представитель Международного комитета Красного Креста в Йемене, сообщил число жертв. Он сказал, что спасатели продолжают проходить через территорию тюрьмы в северном городе Саада, который также контролирует хуситы.
"К сожалению, число жертв, вероятно, увеличится", - сказал Омар.
"Врачи без границ" в отдельном заявлении назвали количество только раненых "около 200" людей.
Коалиция во главе с Саудовской Аравией, которая борется с хуситами, не сразу признала удар в Сааде.
В четверг генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что он встревожен авиаударами по Сане, Ходейде и другим местам в Йемене, а также отдельными обстрелами. Специальный посланник органа в Йемене Ханс Грундберг завершил визит в Эр-Рияд в четверг, который должен был обсудить всплеск боевых действий с саудовскими и йеменскими правительственными чиновниками, которые находятся в изгнании.
Удар в портовом городе Ходейда, нанес урон по телекоммуникационному центру, который является ключом к подключению Йемена к Интернету. Авиаудары также были нанесены вблизи Саны, столицы Йемена, который удерживается повстанцами-хуситами, которые поддерживаются Ираном, с конца 2014 года.
Интенсивная кампания началась после того, как хуситы заявили о ракетном и беспилотном нападении на столицу Объединенных Арабских Эмиратов в начале недели.
Справка
Коалиция во главе с Саудовской Аравией вступила в гражданскую войну в Йемене в 2015 году, чтобы попытаться вернуть к власти международно признанное правительство обедневшей страны, сброшенный хуситами годом ранее. Война превратилась в худший гуманитарный кризис в мире, когда международное сообщество раскритиковало авиаудары Саудовской Аравии, в результате которых погибли сотни мирных жителей и были нанесены удары по инфраструктуре страны.
По данным проекта Armed Conflict Location & Event Project, в результате войны погибло около 130 000 человек, в том числе более 13 000 мирных жителей были убиты в результате целенаправленных атак.