Авиаудар по тюрьме в Йемене: более 100 человек погибли, раненых еще больше

КИЕВ. 21 января. УНН. В результате авиаудара под руководством Саудовской Аравии по тюрьме, управляемой йеменскими повстанцами-хуситами, в пятницу было убито и ранено более 100 заключенных, что является частью мощного воздушного наступления, которое несколькими часами ранее привело к тому, что еще один авиаудар отключил беднейшую страну арабского мира от Интернета. Об этом пишет УНН со ссылкой на АР.