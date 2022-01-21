Авиаудар по тюрьме в Йемене: более 100 человек погибли, раненых еще больше

ukru
15 марта, 19:03 • 106357 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 142573 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 123062 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 116627 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104592 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101346 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 92541 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 123781 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 127194 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127284 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

16 марта, 00:06 • 72707 просмотра
Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

16 марта, 02:05 • 42581 просмотра
Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

16 марта, 03:19 • 22602 просмотра
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

05:29 • 43825 просмотра
Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

06:06 • 25506 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 123781 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 123775 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 261207 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 290532 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 226859 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 105066 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 127196 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 111424 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 128702 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 130730 просмотра
Актуальное
Авиаудар по тюрьме в Йемене: более 100 человек погибли, раненых еще больше

Авиаудар по тюрьме в Йемене: более 100 человек погибли, раненых еще больше

Киев • УНН

 • 25537 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. В результате авиаудара под руководством Саудовской Аравии по тюрьме, управляемой йеменскими повстанцами-хуситами, в пятницу было убито и ранено более 100 заключенных, что является частью мощного воздушного наступления, которое несколькими часами ранее привело к тому, что еще один авиаудар отключил беднейшую страну арабского мира от Интернета. Об этом пишет УНН со ссылкой на АР.

Детали

Башир Омар, официальный представитель Международного комитета Красного Креста в Йемене, сообщил число жертв. Он сказал, что спасатели продолжают проходить через территорию тюрьмы в северном городе Саада, который также контролирует хуситы.

"К сожалению, число жертв, вероятно, увеличится", - сказал Омар.

"Врачи без границ" в отдельном заявлении назвали количество только раненых "около 200" людей.

Коалиция во главе с Саудовской Аравией, которая борется с хуситами, не сразу признала удар в Сааде.

В четверг генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что он встревожен авиаударами по Сане, Ходейде и другим местам в Йемене, а также отдельными обстрелами. Специальный посланник органа в Йемене Ханс Грундберг завершил визит в Эр-Рияд в четверг, который должен был обсудить всплеск боевых действий с саудовскими и йеменскими правительственными чиновниками, которые находятся в изгнании.

Удар в портовом городе Ходейда, нанес урон по телекоммуникационному центру, который является ключом к подключению Йемена к Интернету. Авиаудары также были нанесены вблизи Саны, столицы Йемена, который удерживается повстанцами-хуситами, которые поддерживаются Ираном, с конца 2014 года.

Интенсивная кампания началась после того, как хуситы заявили о ракетном и беспилотном нападении на столицу Объединенных Арабских Эмиратов в начале недели.

Справка

Коалиция во главе с Саудовской Аравией вступила в гражданскую войну в Йемене в 2015 году, чтобы попытаться вернуть к власти международно признанное правительство обедневшей страны, сброшенный хуситами годом ранее. Война превратилась в худший гуманитарный кризис в мире, когда международное сообщество раскритиковало авиаудары Саудовской Аравии, в результате которых погибли сотни мирных жителей и были нанесены удары по инфраструктуре страны.

По данным проекта Armed Conflict Location & Event Project, в результате войны погибло около 130 000 человек, в том числе более 13 000 мирных жителей были убиты в результате целенаправленных атак.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы