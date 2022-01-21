Ємен відключений від інтернету через авіаудари Саудівської Аравії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Ємен втратив підключення до Інтернету по всій країні в п'ятницю після того, як Саудівська Аравія завдала авіаударів по спірному місту Ходейда. Про це пише УНН з посиланням на Associated Press.
Деталі
NetBlocks заявила, що збої почалися близько першої години ночі за місцевим часом і торкнулися TeleYemen, державної монополії, що контролює доступ до Інтернету в країні. Наразі TeleYemen управляється повстанцями-хуситами, які з кінця 2014 року утримували столицю Ємену Сану.
Коаліція під керівництвом Саудівської Аравії, яка бореться з повстанцями-хуситами, визнала, що завдала "точних авіаударів з метою знищення можливостей ополченців" навколо порту Ходейди.
Супутниковий канал новин хуситів "Аль-Масіра" повідомив, що в результаті удару по будівлі телекомунікацій загинули і були поранені люди.
Тим часом "Аль-Масіра" повідомив, що в результаті ще одного авіаудару в п'ятницю вранці по в'язниці в північній єменській провінції Саада також було вбито і поранено людей. Наразі невідомо скільки людей постраждало внаслідок обстрілів.
Доповнення
Підводний кабель FALCON доставляє інтернет до Ємену через порт Ходейда вздовж Червоного моря для TeleYemen. Кабель FALCON також має ще один вихід у далекосхідному єменському порту Гайда, але більша частина населення Ємену живе на заході вздовж Червоного моря.
Обрив кабелю FALCON у 2020 році, викликаний корабельним якорем, також спричинив масові відключення інтернету в Ємені.
Коаліція на чолі з Саудівською Аравією вступила у війну з Єменом у 2015 році, щоб підтримати його повалений уряд. Війна перетворилася на найгіршу гуманітарну кризу у світі, коли міжнародне співтовариство розкритикувало саудівські авіаудари, що вбивають мирних жителів і завдають ударів по інфраструктурі країни.
Війна досягла Об'єднаних Арабських Еміратів, союзника Саудівської Аравії, у понеділок, коли хусити заявили про ракетну та безпілотну атаку на Абу-Дабі, внаслідок якої троє людей загинули і шість отримали поранення.