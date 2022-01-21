Йемен отключен от интернета из-за авиаударов Саудовской Аравии
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Йемен потерял подключение к Интернету по всей стране в пятницу после того, как Саудовская Аравия нанесла авиаудары по спорному городу Ходейда. Об этом пишет УНН со ссылкой на Associated Press.
Детали
NetBlocks заявила, что сбои начались около часа ночи по местному времени и коснулись TeleYemen, государственной монополии, что контролирует доступ к Интернету в стране. Сейчас TeleYemen управляется повстанцами-хуситами, которые с конца 2014 года удерживали столицу Йемена Сану.
Коалиция под руководством Саудовской Аравии, которая борется с повстанцами-хуситами, признала, что нанесла "точные авиаудары с целью уничтожения возможностей ополченцев" вокруг порта Ходейды.
Спутниковый канал новостей хуситов "Аль-Масира" сообщил, что в результате удара по зданию телекоммуникаций погибли и были ранены люди.
Тем временем "Аль-Масира" сообщил, что в результате еще одного авиаудара в пятницу утром по тюрьме в северной йеменской провинции Саада также были убиты и ранены люди. Пока неизвестно сколько человек пострадало в результате обстрелов.
Дополнение
Подводный кабель FALCON доставляет интернет в Йемен через порт Ходейда вдоль Красного моря для TeleYemen. Кабель FALCON также имеет еще один выход в дальневосточном йеменском порту Гайда, но большая часть населения Йемена живет на западе вдоль Красного моря.
Обрыв кабеля FALCON в 2020 году, вызванный корабельным якорем, также вызвал массовые отключения интернета в Йемене.
Коалиция во главе с Саудовской Аравией вступила в войну с Йеменом в 2015 году, чтобы поддержать его свергнутое правительство. Война превратилась в худший гуманитарный кризис в мире, когда международное сообщество раскритиковало саудовские авиаудары, которые убивают мирных жителей и наносят удары по инфраструктуре страны.
Война достигла Объединенных Арабских Эмиратов, союзника Саудовской Аравии, в понедельник, когда хусити заявили о ракетном и беспилотной атаке на Абу-Даби, в результате которой трое человек погибли и шесть получили ранения.