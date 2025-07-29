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Авіація – частина оборони: Аерокосмічна асоціація України закликала врахувати інтереси галузі у проєкті Defence City

Київ • УНН

 • 1036 перегляди

Аерокосмічна асоціація України позитивно оцінила готовність влади до діалогу щодо законопроєкту Defence City. Асоціація наголошує на необхідності врахування пропозицій ринку для збереження авіабудівної галузі.

Авіація – частина оборони: Аерокосмічна асоціація України закликала врахувати інтереси галузі у проєкті Defence City

Аерокосмічна асоціація України привітала заявлену готовність влади до конструктивного діалогу з бізнесом у межах доопрацювання законодавчої ініціативи Defence City. В організації позитивно оцінили заяву голови профільного комітету ВРУ Данила Гетманцева щодо готовності врахувати пропозиції ринку, пише УНН.

Цитата

"Аерокосмічна асоціація України вітає ініціативу Аерокосмічна асоціація України щиро вітає готовність влади, зокрема Голову Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, до конструктивного діалогу з бізнесом і доопрацювання законодавчої ініціативи Defence City. Ми впевнені, що врахування поправок, спрямованих на помʼякшення критеріїв включення до резидентства щодо частки доходу від оборонної діяльності та відкриття доступу для виробників товарів подвійного призначення, зміцнить обороноздатність держави, збереже виробничу інфраструктуру та забезпечить Україні додаткові переваги на міжнародному ринку оборонно-промислової продукції", – підкреслюється у заяві, оприлюдненій на сайті Аерокосмічної асоціації україни.

В Асоціації зазначають, що з моменту презентації ініціативи Defence City організація послідовно підтримувала її концепцію як важливий інструмент розвитку оборонно-промислового комплексу. Водночас звертають увагу, що поточна редакція законопроєктів ризикує залишити за межами спеціального режиму авіабудівну галузь, яка відіграє ключову роль у забезпеченні бойових спроможностей Збройних Сил України.

Йдеться не лише про виробництво – українські підприємства здійснюють модернізацію й ремонт військових бортів, обслуговують західну авіатехніку, виготовляють деталі для стратегічної авіації та реалізують експортні контракти з подвійними технологіями. В умовах повномасштабної війни це – критично важливий сегмент оборонної інфраструктури

– підкреслюють в Асоціації.

Наявна у проєкті вимога, згідно з якою компанія має отримувати щонайменше 90% доходу від оборонної діяльності, вважається нереалістичною, зокрема для авіаційної галузі. Більшість підприємств традиційно працювали в змішаному цивільно-військовому форматі, і навіть за умов активного перепрофілювання не зможуть досягти цього порогу. Як наслідок, з ініціативи фактично виключаються такі флагмани, як "Антонов", "Мотор Січ", "Івченко-Прогрес", а також десятки менших компаній, що беруть участь у ремонтах гелікоптерів, виробництві вузлів і агрегатів для бойової авіації та безпілотників.

Особливе занепокоєння викликає також скасування з 1 січня 2025 року податкових пільг, які діяли в межах спеціального режиму підтримки авіаційної галузі з 2010 року. Це призвело до значного підвищення собівартості продукції (на 25-40%), обмежило імпорт критичного обладнання через ПДВ та мита, скоротило можливості для реінвестування, що ставить під загрозу збереження десятків тисяч висококваліфікованих робочих місць.

У такій ситуації відмова надати авіабудівникам можливість стати резидентами Defence City лише посилює кризові явища в секторі

– зазначає Асоціація.

Організація наголошує, що запропоновані народними депутатами поправки до другого читання законопроєктів відповідають інтересам держави. Зокрема, йдеться про:

  • зниження оборонного порогу до 40-50% з урахуванням річного доходу;
    • включення до оборонної діяльності модернізації та обслуговування авіаційної техніки;
      • застосування пільг для підприємств, які реінвестують прибуток у розвиток;офіційне включення до переліку резидентів підприємств, визначених чинною урядовою постановою як критично важливих;
        • передачу функції формування переліку таких підприємств саме Кабінету Міністрів, а не окремому відомству.

          Також представники Асоціації нагадали, що згідно з Законом України "Про розвиток літакобудівної промисловості", літакобудування визнане пріоритетною галуззю економіки. У цьому ж законі визначено, що науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи зі створення нової авіаційної техніки належать до категорії критичних технологій. Закон створює правові умови для розвитку галузі, збереження і створення робочих місць у суміжних секторах, забезпечення конкурентоспроможності українських літаків, двигунів 

          Наша мета – не отримання фінансування з бюджету, а створення умов, за яких підприємства зможуть самостійно інвестувати в розвиток за рахунок вивільнених ресурсів. Це відповідає як економічній доцільності, так і міжнародній практиці стимулювання оборонного виробництва. Досвід 2010-2024 років засвідчив ефективність таких рішень: виведення на ринок нових моделей, нарощення експорту, зростання податкових надходжень і – що найважливіше – посилення національної безпеки

          – йдеться у зверненні.

          Аерокосмічна асоціація України закликає парламент до продовження фахового діалогу щодо підготовки законопроєктів до другого читання. На переконання організації, саме зараз є шанс створити ефективний правовий режим, який не лише підтримає розвиток ОПК, а й збереже галузі, що десятиліттями формували інтелектуальну й промислову основу української державності. Включення авіаційного сектору до Defence City, як наголошується, – це не виняток, а логічна складова державної політики у сфері безпеки, економіки та технологічного розвитку.

          Нагадаємо

          Раніше Голова Профспілки працівників авіабудування та машинобудування Ярема Жугаєвич заявив, що авіаційна галузь залишається однією з найбільш збережених серед промислових секторів України та демонструє високий рівень кваліфікації і результативності. За його словами, авіаційна промисловість не просто вціліла у складних умовах війни – вона тримається завдяки фахівцям, які здатні реалізовувати найскладніші технологічні завдання.

          Галузь має потенціал стати ядром відновлення машинобудування та локомотивом всієї економіки. Жугаєвич також підкреслив, що одне робоче місце в авіації створює від 8 до 12 робочих місць у суміжних секторах – від освіти і металургії до логістики й сервісів. На його думку, для подальшого зростання критично важливо зберегти людський капітал, забезпечити інвестиції, впровадження нових технологій та відновити державне оборонне замовлення на підприємствах авіаційної галузі.

          Критерії приєднання підприємств до Defence City помʼякшать – Гетманцев 28.07.25, 15:30 • 2688 переглядiв

          Лілія Подоляк

          Лілія Подоляк

          Економіка
          Мотор Січ
          Данило Гетманцев
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