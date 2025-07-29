Авиация – часть обороны: Аэрокосмическая ассоциация Украины призвала учесть интересы отрасли в проекте Defence City

Аэрокосмическая ассоциация Украины приветствовала заявленную готовность властей к конструктивному диалогу с бизнесом в рамках доработки законодательной инициативы Defence City. В организации положительно оценили заявление главы профильного комитета ВРУ Даниила Гетманцева о готовности учесть предложения рынка, пишет УНН.

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"Аэрокосмическая ассоциация Украины приветствует инициативу Аэрокосмическая ассоциация Украины искренне приветствует готовность властей, в частности Главу Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, к конструктивному диалогу с бизнесом и доработке законодательной инициативы Defence City. Мы уверены, что учет поправок, направленных на смягчение критериев включения в резидентство относительно доли дохода от оборонной деятельности и открытия доступа для производителей товаров двойного назначения, укрепит обороноспособность государства, сохранит производственную инфраструктуру и обеспечит Украине дополнительные преимущества на международном рынке оборонно-промышленной продукции", – подчеркивается в заявлении, обнародованном на сайте Аэрокосмической ассоциации Украины.

В Ассоциации отмечают, что с момента презентации инициативы Defence City организация последовательно поддерживала ее концепцию как важный инструмент развития оборонно-промышленного комплекса. В то же время обращают внимание, что текущая редакция законопроектов рискует оставить за пределами специального режима авиастроительную отрасль, которая играет ключевую роль в обеспечении боевых возможностей Вооруженных Сил Украины.

Речь идет не только о производстве – украинские предприятия осуществляют модернизацию и ремонт военных бортов, обслуживают западную авиатехнику, изготавливают детали для стратегической авиации и реализуют экспортные контракты с двойными технологиями. В условиях полномасштабной войны это – критически важный сегмент оборонной инфраструктуры – подчеркивают в Ассоциации.

Имеющееся в проекте требование, согласно которому компания должна получать не менее 90% дохода от оборонной деятельности, считается нереалистичным, в частности для авиационной отрасли. Большинство предприятий традиционно работали в смешанном гражданско-военном формате, и даже в условиях активного перепрофилирования не смогут достичь этого порога. Как следствие, из инициативы фактически исключаются такие флагманы, как "Антонов", "Мотор Сич", "Ивченко-Прогресс", а также десятки меньших компаний, участвующих в ремонтах вертолетов, производстве узлов и агрегатов для боевой авиации и беспилотников.

Особое беспокойство вызывает также отмена с 1 января 2025 года налоговых льгот, действовавших в рамках специального режима поддержки авиационной отрасли с 2010 года. Это привело к значительному повышению себестоимости продукции (на 25-40%), ограничило импорт критического оборудования через НДС и пошлины, сократило возможности для реинвестирования, что ставит под угрозу сохранение десятков тысяч высококвалифицированных рабочих мест.

В такой ситуации отказ предоставить авиастроителям возможность стать резидентами Defence City лишь усиливает кризисные явления в секторе – отмечает Ассоциация.

Организация подчеркивает, что предложенные народными депутатами поправки ко второму чтению законопроектов отвечают интересам государства. В частности, речь идет о:

снижение оборонного порога до 40-50% с учетом годового дохода;

включение в оборонную деятельность модернизации и обслуживания авиационной техники;

применение льгот для предприятий, которые реинвестируют прибыль в развитие; официальное включение в перечень резидентов предприятий, определенных действующим правительственным постановлением как критически важных;

передачу функции формирования перечня таких предприятий именно Кабинету Министров, а не отдельному ведомству.

Также представители Ассоциации напомнили, что согласно Закону Украины "О развитии самолетостроительной промышленности", самолетостроение признано приоритетной отраслью экономики. В этом же законе определено, что научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новой авиационной техники относятся к категории критических технологий. Закон создает правовые условия для развития отрасли, сохранения и создания рабочих мест в смежных секторах, обеспечения конкурентоспособности украинских самолетов, двигателей

Наша цель – не получение финансирования из бюджета, а создание условий, при которых предприятия смогут самостоятельно инвестировать в развитие за счет высвобожденных ресурсов. Это соответствует как экономической целесосообразности, так и международной практике стимулирования оборонного производства. Опыт 2010-2024 годов показал эффективность таких решений: вывод на рынок новых моделей, наращивание экспорта, рост налоговых поступлений и – что самое важное – усиление национальной безопасности – говорится в обращении.

Аэрокосмическая ассоциация Украины призывает парламент к продолжению профессионального диалога по подготовке законопроектов ко второму чтению. По убеждению организации, именно сейчас есть шанс создать эффективный правовой режим, который не только поддержит развитие ОПК, но и сохранит отрасли, десятилетиями формировавшие интеллектуальную и промышленную основу украинской государственности. Включение авиационного сектора в Defence City, как отмечается, – это не исключение, а логическая составляющая государственной политики в сфере безопасности, экономики и технологического развития.

Напомним

Ранее Председатель Профсоюза работников авиастроения и машиностроения Ярема Жугаевич заявил, что авиационная отрасль остается одной из наиболее сохранившихся среди промышленных секторов Украины и демонстрирует высокий уровень квалификации и результативности. По его словам, авиационная промышленность не просто уцелела в сложных условиях войны – она держится благодаря специалистам, которые способны реализовывать сложнейшие технологические задачи.

Отрасль имеет потенциал стать ядром восстановления машиностроения и локомотивом всей экономики. Жугаевич также подчеркнул, что одно рабочее место в авиации создает от 8 до 12 рабочих мест в смежных секторах – от образования и металлургии до логистики и сервисов. По его мнению, для дальнейшего роста критически важно сохранить человеческий капитал, обеспечить инвестиции, внедрение новых технологий и восстановить государственный оборонный заказ на предприятиях авиационной отрасли.