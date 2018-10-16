Авіакатастрофа Су-27: причини падіння літака назвуть, коли знайдуть “чорні скриньки”

“Більш детальна інформація буде після огляду місця, де розбився літак, коли будуть знайдені „чорні скриньки“ і буде висновок, чому розбився літак”, — зазначив правоохоронець.

Він також додав, що більше інформації буде після огляду території.

Раніше стало відомо, що на борту літака Су-27, що розбився у Вінницькій області, могли бути боєприпаси.

Також правоохоронці повідомили, що, швидше за все, літак Су-27 почав падати над селом, але пілоти відвели його і він розбився в полі.

Додамо, що місце авіакатастрофи Су-27 оточили близько 100 поліцейських. За інформацією правоохоронців, на місці працюють 20 слідчих.

Як повідомляв УНН, військовий літак Су-27 впав на Вінниччині.

За даними Генерального штабу ЗСУ, обоє пілотів, один з яких - офіцер повітряних сил Збройних Сил України, другий – військовослужбовець повітряних сил Національної гвардії США, загинули.

Військовою прокуратурою Вінницького гарнізону до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 416 Кримінального кодексу України, "Порушення правил польотів або підготовки до них". Проведення досудового розслідування доручено слідчим Управління національної поліції в Вінницькій області.