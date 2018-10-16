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Авиакатастрофа Су-27: причины падения самолета назовут, когда найдут "черные ящики"

Киев  •  УНН

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ВИННИЦА-КИЕВ. 16 октября. УНН. Вывод о том, почему разбился самолет Су-27 будет после того, как территорию катастрофы осмотрят, а также будут найдены "черные ящики". Об этом УНН сообщил начальник ГУНП в Винницкой области Юрий Педос.

"Более подробная информация будет после осмотра места, где разбился самолет, когда будут найдены "черные ящики" и будет вывод, почему разбился самолет", - отметил правоохранитель.

Он также добавил, что больше информации будет после осмотра территории.

Ранее стало известно, что на борту самолета Су-27, что разбился в Винницкой области, могли быть боеприпасы.

Также правоохранители сообщили, что, скорее всего, самолет Су-27 начал падать над селом, но пилоты отвели его и он разбился в поле.

Добавим, что место авиакатастрофы Су-27 окружили около 100 полицейских. По информации правоохранителей, на месте работают 20 следователей.

Как сообщал УНН, военный самолет Су-27 упал в Винницкой области.

По данным Генерального штаба ВСУ, оба пилота, один из которых - офицер воздушных сил Вооруженных Сил Украины, второй - военнослужащий ВВС Национальной гвардии США, погибли.

Военной прокуратурой Винницкого гарнизона в ЕРДР внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 416 Уголовного кодекса Украины, "Нарушение правил полетов или подготовки к ним". Проведение досудебного расследования поручено следователям Управления национальной полиции в Винницкой области.

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