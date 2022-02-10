Атомна енергія третього покоління: Франція побудує нові ядерні реактори

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 32877 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 57616 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 72307 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 100737 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 109742 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 102888 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 125376 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 165959 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 178064 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215157 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.7 м/с
90 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 89310 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 162111 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 220992 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 48999 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 24913 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 220992 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 162111 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 282570 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 402897 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 655889 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 24913 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 95257 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 133113 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 158188 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 178762 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Атомна енергія третього покоління: Франція побудує нові ядерні реактори

Атомна енергія третього покоління: Франція побудує нові ядерні реактори

Київ • УНН

 • 27873 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. Президент Еммануель Макрон готується оприлюднити плани Франції щодо будівництва нових ядерних реакторів у рамках стратегії країни щодо скорочення викидів парникових газів, що спричиняють глобальне потепління. Про це пише УНН з посиланням на The Associated Press.

Деталі

Очікувалося, що Макрон представить дорожню карту будівництва реакторів EPR третього покоління під час візиту у четвер до східного міста Белфорт.

Цей крок був зроблений на тлі побоювань щодо стрибків цін на енергоносії та залежності Франції від світових виробників газу та нафти.

Французький енергетичний гігант EDF, понад 80% якого належить французькій державі, представив план будівництва шести реакторів із водою під тиском приблизно на 50 мільярдів євро (57 мільярдів доларів).

Ядерна енергія в даний час забезпечує близько 70% електроенергії у Франції, більше, ніж у будь-якій іншій країні.

Перед візитом Макрона до Белфорту, де знаходиться європейська штаб-квартира GE Energy, EDF оголосила про угоду щодо купівлі підрозділу атомних турбін американського виробника.

Доповнення

У 2007 році Франція розпочала будівництво реактора EPR у нормандській комуні Фламанвіль, де вже діє атомна електростанція. Але будівництво затягнулося більш ніж на десятиліття, а його кошторисна вартість збільшилася більш ніж утричі. EDF заявляє, що планує запустити реактор наступного року.

Агентство з ядерної безпеки Франції минулого року погодилося продовжити термін служби 32 найстаріших ядерних реакторів країни на десять років до 50 років. Більшість ядерних реакторів було побудовано у 1980-х роках, а це означає, що вони можуть бути зупинені у 2030-х роках.

Уряд стверджує, що будівництво нових ядерних реакторів дозволить Франції виконати своє зобов'язання щодо досягнення вуглецевої нейтральності до 2050 року та знизить залежність країни від імпорту викопного палива.

Ядерна енергія виробляє набагато менше викидів, ніж вугілля, нафта або газ, але атомні станції дуже дорогі у будівництві та виробляють радіоактивні відходи, які залишаються смертельними протягом десятків тисяч років.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$84,554.90
Золото
$3,157.29
Tesla
$268.93
Brent
$74.08
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.28
Ethereum
$1,870.33