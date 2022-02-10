Атомна енергія третього покоління: Франція побудує нові ядерні реактори
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Президент Еммануель Макрон готується оприлюднити плани Франції щодо будівництва нових ядерних реакторів у рамках стратегії країни щодо скорочення викидів парникових газів, що спричиняють глобальне потепління. Про це пише УНН з посиланням на The Associated Press.
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Очікувалося, що Макрон представить дорожню карту будівництва реакторів EPR третього покоління під час візиту у четвер до східного міста Белфорт.
Цей крок був зроблений на тлі побоювань щодо стрибків цін на енергоносії та залежності Франції від світових виробників газу та нафти.
Французький енергетичний гігант EDF, понад 80% якого належить французькій державі, представив план будівництва шести реакторів із водою під тиском приблизно на 50 мільярдів євро (57 мільярдів доларів).
Ядерна енергія в даний час забезпечує близько 70% електроенергії у Франції, більше, ніж у будь-якій іншій країні.
Перед візитом Макрона до Белфорту, де знаходиться європейська штаб-квартира GE Energy, EDF оголосила про угоду щодо купівлі підрозділу атомних турбін американського виробника.
Доповнення
У 2007 році Франція розпочала будівництво реактора EPR у нормандській комуні Фламанвіль, де вже діє атомна електростанція. Але будівництво затягнулося більш ніж на десятиліття, а його кошторисна вартість збільшилася більш ніж утричі. EDF заявляє, що планує запустити реактор наступного року.
Агентство з ядерної безпеки Франції минулого року погодилося продовжити термін служби 32 найстаріших ядерних реакторів країни на десять років до 50 років. Більшість ядерних реакторів було побудовано у 1980-х роках, а це означає, що вони можуть бути зупинені у 2030-х роках.
Уряд стверджує, що будівництво нових ядерних реакторів дозволить Франції виконати своє зобов'язання щодо досягнення вуглецевої нейтральності до 2050 року та знизить залежність країни від імпорту викопного палива.
Ядерна енергія виробляє набагато менше викидів, ніж вугілля, нафта або газ, але атомні станції дуже дорогі у будівництві та виробляють радіоактивні відходи, які залишаються смертельними протягом десятків тисяч років.