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Атомная энергия третьего поколения: Франция построит новые ядерные реакторы

Атомная энергия третьего поколения: Франция построит новые ядерные реакторы

Киев • УНН

 • 27867 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Президент Эммануэль Макрон готовится обнародовать планы Франции по строительству новых ядерных реакторов в рамках стратегии страны по сокращению выбросов парниковых газов, вызывающих глобальное потепление. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Associated Press.

Детали

Ожидалось, что Макрон представит дорожную карту строительства реакторов EPR третьего поколения во время визита в четверг в восточный город Белфорт.

Этот шаг был сделан на фоне опасений относительно скачков цен на энергоносители и зависимости Франции от мировых производителей газа и нефти.

Французский энергетический гигант EDF, более 80% которого принадлежит французскому государству, представил план строительства шести реакторов с водой под давлением примерно на 50 миллиардов евро (57 миллиардов долларов).

Ядерная энергия в настоящее время обеспечивает около 70% электроэнергии во Франции, больше, чем в любой другой стране.

Перед визитом Макрона в Белфорт, где находится европейская штаб-квартира GE Energy, EDF объявила о сделке по покупке подразделения атомных турбин американского производителя.

Дополнение

В 2007 году Франция начала строительство реактора EPR в нормандской коммуне Фламанвиль, где уже действует атомная электростанция. Но строительство затянулось более чем на десятилетие, а его сметная стоимость увеличилась более чем втрое. EDF заявляет, что планирует запустить реактор в следующем году.

Агентство по ядерной безопасности Франции в прошлом году согласилось продлить срок службы 32 старейших ядерных реакторов страны на десять лет до 50 лет. Большинство ядерных реакторов было построено в 1980-х годах, а это означает, что они могут быть остановлены в 2030-х годах.

Правительство утверждает, что строительство новых ядерных реакторов позволит Франции выполнить свое обязательство по достижению углеродной нейтральности к 2050 году и снизит зависимость страны от импорта ископаемого топлива.

Ядерная энергия производит гораздо меньше выбросов, чем уголь, нефть или газ, но атомные станции очень дороги в строительстве и производят радиоактивные отходы, которые остаются смертельными в течение десятков тысяч лет.

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