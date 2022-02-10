Атомная энергия третьего поколения: Франция построит новые ядерные реакторы

Детали

Ожидалось, что Макрон представит дорожную карту строительства реакторов EPR третьего поколения во время визита в четверг в восточный город Белфорт.

Этот шаг был сделан на фоне опасений относительно скачков цен на энергоносители и зависимости Франции от мировых производителей газа и нефти.

Французский энергетический гигант EDF, более 80% которого принадлежит французскому государству, представил план строительства шести реакторов с водой под давлением примерно на 50 миллиардов евро (57 миллиардов долларов).

Ядерная энергия в настоящее время обеспечивает около 70% электроэнергии во Франции, больше, чем в любой другой стране.

Перед визитом Макрона в Белфорт, где находится европейская штаб-квартира GE Energy, EDF объявила о сделке по покупке подразделения атомных турбин американского производителя.

Дополнение

В 2007 году Франция начала строительство реактора EPR в нормандской коммуне Фламанвиль, где уже действует атомная электростанция. Но строительство затянулось более чем на десятилетие, а его сметная стоимость увеличилась более чем втрое. EDF заявляет, что планирует запустить реактор в следующем году.

Агентство по ядерной безопасности Франции в прошлом году согласилось продлить срок службы 32 старейших ядерных реакторов страны на десять лет до 50 лет. Большинство ядерных реакторов было построено в 1980-х годах, а это означает, что они могут быть остановлены в 2030-х годах.

Правительство утверждает, что строительство новых ядерных реакторов позволит Франции выполнить свое обязательство по достижению углеродной нейтральности к 2050 году и снизит зависимость страны от импорта ископаемого топлива.

Ядерная энергия производит гораздо меньше выбросов, чем уголь, нефть или газ, но атомные станции очень дороги в строительстве и производят радиоактивные отходы, которые остаются смертельными в течение десятков тысяч лет.