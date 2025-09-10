$41.120.13
Атака російських дронів спровокувала падіння акцій на Фондовій біржі Польщі - ЗМІ

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Фондова біржа Польщі пережила падіння більшості основних індексів після нічного вторгнення російських безпілотників. Індекс WIG20 знизився на 2,5%, акції понад 60% компаній впали, тоді як оборонні компанії показали зростання.

Атака російських дронів спровокувала падіння акцій на Фондовій біржі Польщі - ЗМІ

Фондова біржа Польщі пережила падіння, причиною якого стало нічне вторгнення російських безпілотників у повітряний простір країни. У середу вранці 10 вересня знизилася більшість основних індексів Варшавської фондової біржі, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

На початку торгової сесії акції понад 60% компаній, які котируються на Варшавській фондовій біржі (GPW), впали. В результаті помітно знизився і WIG20 - зважений на капіталізацію індекс фондового ринку двадцяти найбільших компаній на GPW.

10 вересня Індекс WIG20 відкрився на рівні 2818,16 пунктів, що на 0,64% нижче за попереднє закриття. Але станом на 11:30 падіння становило близько 2,5%.

"Розпродаж" акцій торкнувся практично всіх сегментів ринку - як найбільших компаній, так і представників середньої капіталізації. Згідно з інформацією на табло біржі, найбільше впали акції таких компаній:

  • mBank (-12,40%);
    • Lpp (-9,00%);
      • Grupa Kety (-6,00%);
        • Kruk (-5,50%);
          • Bank Pekao S.A. (-4,40%);
            • Santander Bank Polska (-3,80%);
              • KGHM Polska Miedz (-3,20%);
                • CCC (-3,00%);
                  • Alior Bank (-2,65%);
                    • Orange Polska (-2,07%);
                      • PGE Polska (-1,91%).

                        При цьому великі гравці оборонного сектору Польщі виграли від цієї ситуації, що цілком передбачувано. Акції виробника камуфляжу Lubawa, Protektor (військове взуття) та Zrembu зранку зросли на 4%, 15% та 7% відповідно.

                        Доповнення

                        Прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що Польща звернеться до НАТО щодо застосування статті 4 Північноатлантичного договору, яка стосується консультацій із союзниками, у зв’язку з інцидентом із безпілотниками рф, які порушили повітряний простір країни, а один з них врізався у приватний будинок.

                        "Стаття 4 — це лише вступ до поглибленої співпраці, і тут одних слів недостатньо. Ми під час консультацій очікуватимемо набагато більшої підтримки. Це не наша війна, це не лише війна українців — це війна, конфронтація, яку росія оголосила всьому вільному світу", - наголосив Дональд Туск.

                        Павло Зінченко

                        ЕкономікаНовини Світу
                        Reuters
                        НАТО
                        Дональд Туск
                        Польща