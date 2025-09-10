Атака российских дронов спровоцировала падение акций на Фондовой бирже Польши - СМИ
Киев • УНН
Фондовая биржа Польши пережила падение большинства основных индексов после ночного вторжения российских беспилотников. Индекс WIG20 снизился на 2,5%, акции более 60% компаний упали, тогда как оборонные компании показали рост.
Фондовая биржа Польши пережила падение, причиной которого стало ночное вторжение российских беспилотников в воздушное пространство страны. В среду утром 10 сентября снизилось большинство основных индексов Варшавской фондовой биржи, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
В начале торговой сессии акции более 60% компаний, котирующихся на Варшавской фондовой бирже (GPW), упали. В результате заметно снизился и WIG20 - взвешенный по капитализации индекс фондового рынка двадцати крупнейших компаний на GPW.
10 сентября Индекс WIG20 открылся на уровне 2818,16 пунктов, что на 0,64% ниже предыдущего закрытия. Но по состоянию на 11:30 падение составило около 2,5%.
"Распродажа" акций коснулась практически всех сегментов рынка - как крупнейших компаний, так и представителей средней капитализации. Согласно информации на табло биржи, больше всего упали акции таких компаний:
- mBank (-12,40%);
- Lpp (-9,00%);
- Grupa Kety (-6,00%);
- Kruk (-5,50%);
- Bank Pekao S.A. (-4,40%);
- Santander Bank Polska (-3,80%);
- KGHM Polska Miedz (-3,20%);
- CCC (-3,00%);
- Alior Bank (-2,65%);
- Orange Polska (-2,07%);
- PGE Polska (-1,91%).
При этом крупные игроки оборонного сектора Польши выиграли от этой ситуации, что вполне предсказуемо. Акции производителя камуфляжа Lubawa, Protektor (военная обувь) и Zrembu утром выросли на 4%, 15% и 7% соответственно.
Дополнение
Премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша обратится к НАТО по поводу применения статьи 4 Североатлантического договора, касающейся консультаций с союзниками, в связи с инцидентом с беспилотниками РФ, которые нарушили воздушное пространство страны, а один из них врезался в частный дом.
"Статья 4 — это лишь вступление к углубленному сотрудничеству, и здесь одних слов недостаточно. Мы во время консультаций будем ожидать гораздо большей поддержки. Это не наша война, это не только война украинцев — это война, конфронтация, которую Россия объявила всему свободному миру", - подчеркнул Дональд Туск.