08:44
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства Польши
Эксклюзив
08:33
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
07:09
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
06:41
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
06:30
Более 400 вражеских целей ликвидировано украинской ПВО
10 сентября, 01:02
Министерство юстиции США требует смертной казни для убийцы украинки
9 сентября, 19:32
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить Азербайджан
9 сентября, 16:05
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Эксклюзив
9 сентября, 15:59
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
9 сентября, 14:25
Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества
Атака российских дронов спровоцировала падение акций на Фондовой бирже Польши - СМИ

Киев • УНН

 • 158 просмотра

Фондовая биржа Польши пережила падение большинства основных индексов после ночного вторжения российских беспилотников. Индекс WIG20 снизился на 2,5%, акции более 60% компаний упали, тогда как оборонные компании показали рост.

Атака российских дронов спровоцировала падение акций на Фондовой бирже Польши - СМИ

Фондовая биржа Польши пережила падение, причиной которого стало ночное вторжение российских беспилотников в воздушное пространство страны. В среду утром 10 сентября снизилось большинство основных индексов Варшавской фондовой биржи, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В начале торговой сессии акции более 60% компаний, котирующихся на Варшавской фондовой бирже (GPW), упали. В результате заметно снизился и WIG20 - взвешенный по капитализации индекс фондового рынка двадцати крупнейших компаний на GPW.

10 сентября Индекс WIG20 открылся на уровне 2818,16 пунктов, что на 0,64% ниже предыдущего закрытия. Но по состоянию на 11:30 падение составило около 2,5%.

"Распродажа" акций коснулась практически всех сегментов рынка - как крупнейших компаний, так и представителей средней капитализации. Согласно информации на табло биржи, больше всего упали акции таких компаний:

  • mBank (-12,40%);
    • Lpp (-9,00%);
      • Grupa Kety (-6,00%);
        • Kruk (-5,50%);
          • Bank Pekao S.A. (-4,40%);
            • Santander Bank Polska (-3,80%);
              • KGHM Polska Miedz (-3,20%);
                • CCC (-3,00%);
                  • Alior Bank (-2,65%);
                    • Orange Polska (-2,07%);
                      • PGE Polska (-1,91%).

                        При этом крупные игроки оборонного сектора Польши выиграли от этой ситуации, что вполне предсказуемо. Акции производителя камуфляжа Lubawa, Protektor (военная обувь) и Zrembu утром выросли на 4%, 15% и 7% соответственно.

                        Дополнение

                        Премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша обратится к НАТО по поводу применения статьи 4 Североатлантического договора, касающейся консультаций с союзниками, в связи с инцидентом с беспилотниками РФ, которые нарушили воздушное пространство страны, а один из них врезался в частный дом.

                        "Статья 4 — это лишь вступление к углубленному сотрудничеству, и здесь одних слов недостаточно. Мы во время консультаций будем ожидать гораздо большей поддержки. Это не наша война, это не только война украинцев — это война, конфронтация, которую Россия объявила всему свободному миру", - подчеркнул Дональд Туск.

                        Павел Зинченко

                        ЭкономикаНовости Мира
                        Reuters
                        НАТО
                        Дональд Туск
                        Польша