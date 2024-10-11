Атака рф на Одещину: серед жертв троє співробітників порту померли у лікарні, ще 7 постраждалих досі на лікуванні
Київ • УНН
Внаслідок ворожої атаки на Одеську область 9 жовтня загинуло 9 людей. Троє співробітників порту померли в лікарні від важких поранень, ще 7 постраждалих залишаються на лікуванні.
Серед жертв ворожої атаки на Одеську область 9 жовтня, що забрала життя 9 людей, - троє співробітників порту, які померли в лікарні від тяжких поранень, ще 7 постраждалих залишаються на лікуванні, повідомили у п'ятницю в Офісі Генпрокурора, пише УНН.
До 9 збільшилася кількість загиблих внаслідок ворожої атаки по Одещині 9 жовтня. На жаль, у лікарні померли троє співробітників порту, які отримали важкі поранення. Ще 7 постраждалих перебувають у лікарні
Доповнення
Раніше повідомлялося про те, що атака рф на припортову інфраструктуру на Одещині 9 жовтня забрала життя 9 людей.