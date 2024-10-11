Атака рф на Одесскую область: среди жертв трое сотрудников порта умерли в больнице, еще 7 пострадавших до сих пор на лечении

Среди жертв вражеской атаки на Одесскую область 9 октября, унесшей жизни 9 человек, - трое сотрудников порта, которые умерли в больнице от тяжелых ранений, еще 7 пострадавших остаются на лечении, сообщили в пятницу в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

До 9 увеличилось количество погибших в результате вражеской атаки по Одесской области 9 октября. К сожалению, в больнице умерли трое сотрудников порта, которые получили тяжелые ранения. Еще 7 пострадавших находятся в больнице