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Ракетна атака рф на припортову інфраструктуру на Одещині забрала життя вже 9 людей

Київ • УНН

 • 12021 перегляди

Внаслідок російської ракетної атаки на припортову інфраструктуру Одещини загинуло 9 людей. За два дні російські терористи вбили 13 цивільних на Одещині, більшість з яких - молодь.

Внаслідок ракетної атаки російських військ на припортову інфраструктуру Одеської області 9 жовтня загинуло 9 людей. За два дні ворог вбив 13 цивільних на Одещині, більшість з яких - молодь, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram у п'ятницю, пише УНН.

Кількість жертв російської ракетної атаки по припортовій інфраструктурі зросла до 9 осіб. Сьогодні вранці у лікарні помер 48-річний чоловік. За два дні російські терористи вбили 13 цивільних людей на Одещині, більшість з яких - молодь. Висловлюю щирі співчуття родинам всіх загиблих та зичу скорішого одужання всім пораненим

- написав Кіпер.

Доповнення

За даними прокуратури, 9 жовтня ввечері збройні сили рф завдали ракетних ударів по портовій інфраструктурі Одещини. Спочатку було відомо, що внаслідок ворожої атаки шестеро людей загинуло та 8 отримали множинні поранення, їх було госпіталізовано до лікарні. Пошкоджено цивільне суховантажне судно під прапором Панами.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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