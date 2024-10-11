Ракетная атака рф на припортовую инфраструктуру в Одесской области унесла жизни уже 9 человек

ukenru
Эксклюзив
Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться
  •  103774 просмотра

Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться

Эксклюзив
"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства
  •  112544 просмотра

"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства

Эксклюзив
Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна
  •  114504 просмотра

Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование
  •  114212 просмотра

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование

Эксклюзив
Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров
  •  105161 просмотра

Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов
  •  104104 просмотра

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов

Эксклюзив
Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений
  •  105984 просмотра

Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений

Рада одобрила увеличение налогов
10 октября 2024, 07:59  •  89825 просмотра

Рада одобрила увеличение налогов

Эксклюзив
Генераторы, солнечные панели, снегоочистительная техника - в громадах Киевщины продолжается подготовка к зиме и возможным отключениям света
9 октября 2024, 14:31  •  118280 просмотра

Генераторы, солнечные панели, снегоочистительная техника - в громадах Киевщины продолжается подготовка к зиме и возможным отключениям света

Эксклюзив
Инфекционист Голубовская: в связи с войной мы все в зоне риска заражения гепатитом С
9 октября 2024, 12:35  •  126203 просмотра

Инфекционист Голубовская: в связи с войной мы все в зоне риска заражения гепатитом С

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ЗАЭС возобновила подключение к резервной электролинии - МАГАТЭ

ЗАЭС возобновила подключение к резервной электролинии - МАГАТЭ

  •  68024 просмотра
The Times: Британия может отправить в Украину своих военных для обучения бойцов ВСУ

The Times: Британия может отправить в Украину своих военных для обучения бойцов ВСУ

  •  59051 просмотра
Заседание "Рамштайн" на уровне лидеров отложено на неопределенный срок - Пентагон

Заседание "Рамштайн" на уровне лидеров отложено на неопределенный срок - Пентагон

  •  76556 просмотра
В Киеве слышны звуки взрывов, работает ПВО - Кличко

В Киеве слышны звуки взрывов, работает ПВО - Кличко

  •  53212 просмотра
11 октября: Международный день девочек, Всемирный день яйца, Всемирный день яйца

11 октября: Международный день девочек, Всемирный день яйца, Всемирный день яйца

  •  73543 просмотра
публикации
"Неполный и с недостатками": антикоррупционные эксперты рекомендуют АРМА обновить Реестр арестованных активов

"Неполный и с недостатками": антикоррупционные эксперты рекомендуют АРМА обновить Реестр арестованных активов

  •  111089 просмотра
Хроники селекции судей

Хроники селекции судей

  •  111014 просмотра
НАБУ захлебнулось в своих делах - антикоррупционные эксперты советуют детективам сменить приоритеты

НАБУ захлебнулось в своих делах - антикоррупционные эксперты советуют детективам сменить приоритеты

  •  115507 просмотра
Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"

Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"

9 октября 2024, 11:29  •  168904 просмотра
Суд в Киеве 10 октября рассмотрит иск владельца «Гулливера» против АРМА из-за заявлений Думы о российских связях бизнесмена

Суд в Киеве 10 октября рассмотрит иск владельца «Гулливера» против АРМА из-за заявлений Думы о российских связях бизнесмена

9 октября 2024, 10:12  •  140908 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Северное сияние очаровало Западную Европу: впечатляющие фото ночного неба

Северное сияние очаровало Западную Европу: впечатляющие фото ночного неба

  •  7921 просмотра
11 октября: Международный день девочек, Всемирный день яйца, Всемирный день яйца

11 октября: Международный день девочек, Всемирный день яйца, Всемирный день яйца

  •  73543 просмотра
Элтон Джон оскорбил Илона Маска во время церемонии Attitude Awards в Лондоне

Элтон Джон оскорбил Илона Маска во время церемонии Attitude Awards в Лондоне

  •  53997 просмотра
Всемирный день зрения, День работников стандартизации и метрологии Украины, Международный день каши. Что еще можно отметить 10 октября

Всемирный день зрения, День работников стандартизации и метрологии Украины, Международный день каши. Что еще можно отметить 10 октября

10 октября 2024, 03:03  •  114110 просмотра
У сборной Украины по футболу новая форма: фото

У сборной Украины по футболу новая форма: фото

9 октября 2024, 09:40  •  108870 просмотра
Актуальное
Ракетная атака рф на припортовую инфраструктуру в Одесской области унесла жизни уже 9 человек

Ракетная атака рф на припортовую инфраструктуру в Одесской области унесла жизни уже 9 человек

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 07:11  •  4119 просмотра

Read in English

В результате российской ракетной атаки на припортовую инфраструктуру Одесской области погибли 9 человек. За два дня российские террористы убили 13 гражданских в Одесской области, большинство из которых - молодежь.

В результате ракетной атаки российских войск на припортовую инфраструктуру Одесской области 9 октября погибли 9 человек. За два дня враг убил 13 гражданских в регионе, большинство из которых - молодежь, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram в пятницу, пишет УНН.

Количество жертв российской ракетной атаки по припортовой инфраструктуре возросло до 9 человек. Сегодня утром в больнице скончался 48-летний мужчина. За два дня российские террористы убили 13 гражданских людей в Одесской области, большинство из которых - молодежь. Выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших и желаю скорейшего выздоровления всем раненым

- написал Кипер.

Дополнение

По данным прокуратуры, 9 октября вечером вооруженные силы рф нанесли ракетные удары по портовой инфраструктуре Одесской области. Сначала было известно, что в результате вражеской атаки шесть человек погибли и 8 получили множественные ранения, они были госпитализированы в больницу. Повреждено гражданское сухогрузное судно под флагом Панамы.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
odessaОдесса