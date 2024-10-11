Ракетная атака рф на припортовую инфраструктуру в Одесской области унесла жизни уже 9 человек
Киев • УНН
В результате российской ракетной атаки на припортовую инфраструктуру Одесской области погибли 9 человек. За два дня российские террористы убили 13 гражданских в Одесской области, большинство из которых - молодежь.
В результате ракетной атаки российских войск на припортовую инфраструктуру Одесской области 9 октября погибли 9 человек. За два дня враг убил 13 гражданских в регионе, большинство из которых - молодежь, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram в пятницу, пишет УНН.
Количество жертв российской ракетной атаки по припортовой инфраструктуре возросло до 9 человек. Сегодня утром в больнице скончался 48-летний мужчина. За два дня российские террористы убили 13 гражданских людей в Одесской области, большинство из которых - молодежь. Выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших и желаю скорейшего выздоровления всем раненым
Дополнение
По данным прокуратуры, 9 октября вечером вооруженные силы рф нанесли ракетные удары по портовой инфраструктуре Одесской области. Сначала было известно, что в результате вражеской атаки шесть человек погибли и 8 получили множественные ранения, они были госпитализированы в больницу. Повреждено гражданское сухогрузное судно под флагом Панамы.