Атака рф на Кривий Ріг: тіло жінки витягли з-під завалів, ще 6 людей отримали травми
Київ • УНН
Рятувальники витягли тіло жінки з-під завалів після ракетного удару по Криворізькому районному управлінню поліції. Ще 6 осіб отримали травми, пошуково-рятувальні роботи тривають.
Рятувальники витягли тіло жінки з-під завалів після ракетного удару російських військ по районному управлінню поліції у Кривому Розі. За попередніми даними, ще 6 людей отримали травми, під завалами ще можуть бути люди, повідомили у ДСНС України у п'ятницю, пише УНН.
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"Рятувальники дістали з-під завалів загиблу жінку. Попередньо ще 6 осіб отримали травми. Ймовірно, під завалами ще можуть перебувати люди", - повідомили у ДСНС у соцмережах.
Як повідомили у ДСНС, "внаслідок атаки частково зруйновано пʼятиповерхову будівлю Криворізького районного управління поліції, пошкоджені розташовані поряд житлові будинки та автомобілі".
На місці працюють психологи ДСНС: надають необхідну допомогу людям.
Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають. Працюють понад 60 рятувальників та 19 одиниць техніки ДСНС.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що під завалами адмінбудівлі в Кривому Розі виявили тіло жінки.
У Кривому Розі під завалами знайшли тіло жінки після атаки рф27.09.24, 13:15 • 15448 переглядiв