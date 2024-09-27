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Атака рф на Кривий Ріг: тіло жінки витягли з-під завалів, ще 6 людей отримали травми

Атака рф на Кривий Ріг: тіло жінки витягли з-під завалів, ще 6 людей отримали травми

Київ • УНН

 • 13487 перегляди

Рятувальники витягли тіло жінки з-під завалів після ракетного удару по Криворізькому районному управлінню поліції. Ще 6 осіб отримали травми, пошуково-рятувальні роботи тривають.

Рятувальники витягли тіло жінки з-під завалів після ракетного удару російських військ по районному управлінню поліції у Кривому Розі. За попередніми даними, ще 6 людей отримали травми, під завалами ще можуть бути люди, повідомили у ДСНС України у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

"Рятувальники дістали з-під завалів загиблу жінку. Попередньо ще 6 осіб отримали травми. Ймовірно, під завалами ще можуть перебувати люди", - повідомили у ДСНС у соцмережах.

Як повідомили у ДСНС, "внаслідок атаки частково зруйновано пʼятиповерхову будівлю Криворізького районного управління поліції, пошкоджені розташовані поряд житлові будинки та автомобілі".

На місці працюють психологи ДСНС: надають необхідну допомогу людям.

Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають. Працюють понад 60 рятувальників та 19 одиниць техніки ДСНС.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що під завалами адмінбудівлі в Кривому Розі виявили тіло жінки.

У Кривому Розі під завалами знайшли тіло жінки після атаки рф27.09.24, 13:15 • 15448 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
derzhavna-sluzhba-ukrainy-z-nadzvychainykh-sytuatsiiДержавна служба України з надзвичайних ситуацій
kryvyi-rihКривий Ріг

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