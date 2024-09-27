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У Кривому Розі під завалами знайшли тіло жінки після атаки рф

У Кривому Розі під завалами знайшли тіло жінки після атаки рф

Київ • УНН

 • 15448 перегляди

Внаслідок ранкової атаки РФ на Кривий Ріг загинула одна людина, п'ятеро постраждали. Під завалами адмінбудівлі виявили тіло жінки, пошукові роботи тривають.

У Кривому Розі під завалами знайшли загиблу жінку, повідомив голова ОВА Сергій Лисак. Також відомо про п'ятьох постраждалих, передає УНН. .

Під завалами адмінбудівлі в Кривому Розі виявили тіло жінки. Таким чином, за інформацією на зараз, цим ранком ворог вбив у місті одну людину

- написав Лисак у Telegram. 

За його словами, внаслідок атаки рф п'ятеро постраждали. Пошукові роботи тривають.

Атака рф на Кривий Ріг: показали наслідки27.09.24, 13:15 • 13421 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоВійна
kryvyi-rihКривий Ріг

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