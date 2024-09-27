У Кривому Розі під завалами знайшли тіло жінки після атаки рф
Київ • УНН
Внаслідок ранкової атаки РФ на Кривий Ріг загинула одна людина, п'ятеро постраждали. Під завалами адмінбудівлі виявили тіло жінки, пошукові роботи тривають.
У Кривому Розі під завалами знайшли загиблу жінку, повідомив голова ОВА Сергій Лисак. Також відомо про п'ятьох постраждалих, передає УНН. .
Під завалами адмінбудівлі в Кривому Розі виявили тіло жінки. Таким чином, за інформацією на зараз, цим ранком ворог вбив у місті одну людину
За його словами, внаслідок атаки рф п'ятеро постраждали. Пошукові роботи тривають.
Атака рф на Кривий Ріг: показали наслідки27.09.24, 13:15 • 13421 перегляд