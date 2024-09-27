В Кривом Роге под завалами нашли тело женщины после атаки рф
Киев • УНН
В результате утренней атаки рф на Кривой Рог погиб один человек, пятеро пострадали. Под завалами админздания обнаружили тело женщины, поисковые работы продолжаются.
В Кривом Роге под завалами нашли погибшую женщину, сообщил председатель ОГА Сергей Лысак. Также известно о пятерых пострадавших, передает УНН. .
Под завалами админздания в Кривом Роге обнаружили тело женщины. Таким образом, по информации на сейчас, этим утром враг убил в городе одного человека
По его словам, в результате атаки рф пятеро пострадали. Поисковые работы продолжаются.
Атака рф на Кривой Рог: показали последствия27 сентября 2024, 10:15 • 3128 просмотров