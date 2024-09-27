В Кривом Роге под завалами нашли тело женщины после атаки рф

В Кривом Роге под завалами нашли погибшую женщину, сообщил председатель ОГА Сергей Лысак. Также известно о пятерых пострадавших, передает УНН. .

Под завалами админздания в Кривом Роге обнаружили тело женщины. Таким образом, по информации на сейчас, этим утром враг убил в городе одного человека - написал Лысак в Telegram.

По его словам, в результате атаки рф пятеро пострадали. Поисковые работы продолжаются.



Атака рф на Кривой Рог: показали последствия