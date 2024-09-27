Атака рф на Кривой Рог: тело женщины извлекли из-под завалов, еще 6 человек получили травмы
Киев • УНН
Спасатели извлекли тело женщины из-под завалов после ракетного удара по Криворожскому районному управлению полиции. Еще 6 человек получили травмы, поисково-спасательные работы продолжаются.
Спасатели извлекли тело женщины из-под завалов после ракетного удара российских войск по районному управлению полиции в Кривом Роге. По предварительным данным, еще 6 человек получили травмы, под завалами еще могут быть люди, сообщили в ГСЧС Украины в пятницу, пишет УНН.
Детали
"Спасатели достали из-под завалов погибшую женщину. Предварительно еще 6 человек получили травмы. Вероятно, под завалами еще могут находиться люди", - сообщили в ГСЧС в соцсетях.
Как сообщили в ГСЧС, "в результате атаки частично разрушено пятиэтажное здание Криворожского районного управления полиции, повреждены расположенные рядом жилые дома и автомобили".
На месте работают психологи ГСЧС: оказывают необходимую помощь людям.
Сейчас поисково-спасательные работы продолжаются. Работают более 60 спасателей и 19 единиц техники ГСЧС.
Дополнение
Ранее сообщалось, что под завалами админздания в Кривом Роге обнаружили тело женщины.
В Кривом Роге под завалами нашли тело женщины после атаки рф27 сентября 2024, 10:15 • 9990 просмотров