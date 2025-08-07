Атака на Запоріжжя: загинула 62-річна жінка
Київ • УНН
62-річна жінка загинула внаслідок удару РСЗВ по Гуляйполю. За добу окупанти завдали 723 удари по 12 населених пунктах Запорізької області.
62-річна жінка загинула внаслідок ворожого удару по Пологівському району Запорізької області. Про це повідомив керівник ОВА Іван Федоров, інформує УНН.
Деталі
За його словами, росіяни ударили з РСЗВ по Гуляйполю.
Частково зруйновано приватний будинок. Загинула жінка
Також він поінформував, що упродовж доби окупанти завдали 723 удари по 12 населених пунктах Запорізької області.
"Надійшло 23 повідомлення про руйнування будинків, нежитлових будівель, мереж комунікацій та автомобілів", - уточнив керівник ОВА.
Нагадаємо
У Запорізькій області внаслідок російських авіаударів по базі відпочинку загинуло двоє людей, ще 12 отримали поранення, серед них двоє дітей. Було пошкоджено дев'ять одноповерхових будинків для відпочинку.
