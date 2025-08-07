Атака на Запоріжжя: загинула 62-річна жінка

$41.680.11
48.090.26
ukenru
6 серпня, 22:17 • 12072 перегляди
"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським
6 серпня, 17:38 • 30163 перегляди
Обговорили те, що було озвучено в москві: Зеленський поговорив із Трампом та європейськими лідерами
6 серпня, 17:25 • 39815 перегляди
Новий варіант коронавірусу Stratus виявлено на Полтавщині: що про нього відомо
Ексклюзив
6 серпня, 14:54 • 83694 перегляди
Контроль ризикової іноземної компанії над українськими Ми-8: чому рішення Державіаслужби порушує питання безпеки та довіри
Ексклюзив
6 серпня, 13:33 • 62807 перегляди
БАДи - це зло? Що думають лікарі про вітаміни і спроби зарегулювати цей ринок
6 серпня, 13:32 • 59280 перегляди
Україна намагається розблокувати транзит через Молдову: МЗС про ситуацію із депортованими українцями на грузинському КПП
Ексклюзив
6 серпня, 13:30 • 46438 перегляди
Закриття справи проти головного юриста НБУ Зими оскаржать в суді – Олена Сосєдка
6 серпня, 13:03 • 94774 перегляди
Новий механізм постачання зброї Україні PURL: що передбачає ініціатива
Ексклюзив
6 серпня, 10:11 • 70853 перегляди
Держцентр зайнятості назвав професії з відсутнім попитом та найзатребуваніші спеціальності
6 серпня, 09:59 • 47905 перегляди
рф атакувала на Одещині компресорну станцію ГТС на маршруті для газу зі США та Азербайджану - Міненерго
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Зеленський провів нараду із Сирським та Шмигалем на Сумщині: говорили про плани та пріоритети 6 серпня, 18:52 • 4094 перегляди
"Один єврей матиме 400 рабів слов'янських": ГУР перехопило антисемітську маячню від жительки рф 6 серпня, 19:00 • 10459 перегляди
Трамп планує зустрітися з путіним та Зеленським - ЗМІ 6 серпня, 19:12 • 3394 перегляди
Дрони вночі атакували російське суровікіно: пошкоджено залізницю 01:37 • 10040 перегляди
Німеччина скорочує виплати українським біженцям 03:09 • 6914 перегляди
Контроль ризикової іноземної компанії над українськими Ми-8: чому рішення Державіаслужби порушує питання безпеки та довіри 6 серпня, 14:54 • 83695 перегляди
Ексклюзив
6 серпня, 14:54 • 83695 перегляди
Defence City запускають без авіації? Чому це ставить під загрозу стратегічну перевагу України 6 серпня, 14:07 • 69248 перегляди
Новий механізм постачання зброї Україні PURL: що передбачає ініціатива 6 серпня, 13:03 • 94775 перегляди
Програма лікування безпліддя: у МОЗ пояснили вікове обмеження для жінок 6 серпня, 12:59 • 80493 перегляди
Бій з вітряками: маркетинг на фармринку заборонений майже пів року, а нардеп Кузьміних і далі з ним бореться 6 серпня, 12:02 • 99418 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Сергій Лисак
Стів Віткофф
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Індія
Німеччина
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм 6 серпня, 10:39 • 97190 перегляди
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ 6 серпня, 07:07 • 109088 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ 6 серпня, 05:58 • 102427 перегляди
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день" 4 серпня, 15:58 • 115095 перегляди
Гейлі Бібер показала фото сина та зізналася, що важко пережила несподівану вагітність 4 серпня, 13:38 • 133370 перегляди
БМ-21 «Град»
M1 Abrams
Fox News
Starlink
The New York Times

Атака на Запоріжжя: загинула 62-річна жінка

Київ • УНН

 • 530 перегляди

62-річна жінка загинула внаслідок удару РСЗВ по Гуляйполю. За добу окупанти завдали 723 удари по 12 населених пунктах Запорізької області.

Атака на Запоріжжя: загинула 62-річна жінка

62-річна жінка загинула внаслідок ворожого удару по Пологівському району Запорізької області. Про це повідомив керівник ОВА Іван Федоров, інформує УНН.

Деталі

За його словами, росіяни ударили з РСЗВ по Гуляйполю.

Частково зруйновано приватний будинок. Загинула жінка

- констатував Федоров.

Також він поінформував, що упродовж доби окупанти завдали 723 удари по 12 населених пунктах Запорізької області.

"Надійшло 23 повідомлення про руйнування будинків, нежитлових будівель, мереж комунікацій та автомобілів", - уточнив керівник ОВА.

Нагадаємо

У Запорізькій області внаслідок російських авіаударів по базі відпочинку загинуло двоє людей, ще 12 отримали поранення, серед них двоє дітей. Було пошкоджено дев'ять одноповерхових будинків для відпочинку.

Ворожий удар по Запоріжжю: троє поранених06.08.25, 07:15 • 3596 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна
БМ-21 «Град»
Запорізька область
Гуляйполе