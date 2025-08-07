Атака на Запорожье: погибла 62-летняя женщина

$41.680.11
6 августа, 22:17
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
6 августа, 17:38
Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами
6 августа, 17:25
Новый вариант коронавируса Stratus обнаружен на Полтавщине: что о нем известно
Эксклюзив
6 августа, 14:54
Контроль рискованной иностранной компании над украинскими Ми-8: почему решение Госавиаслужбы поднимает вопросы безопасности и доверия
Эксклюзив
6 августа, 13:33
БАДы - это зло? Что думают врачи о витаминах и попытках зарегулировать этот рынок
6 августа, 13:32
Украина пытается разблокировать транзит через Молдову: МИД о ситуации с депортированными украинцами на грузинском КПП
Эксклюзив
6 августа, 13:30
Закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы обжалуют в суде – Елена Соседка
6 августа, 13:03
Новый механизм поставок оружия Украине PURL: что предусматривает инициатива
Эксклюзив
6 августа, 10:11
Госцентр занятости назвал профессии с отсутствующим спросом и самые востребованные специальности
6 августа, 09:59
рф атаковала в Одесской области компрессорную станцию ГТС на маршруте для газа из США и Азербайджана - Минэнерго
Зеленский провел совещание с Сырским и Шмыгалем в Сумской области: говорили о планах и приоритетах 6 августа, 18:52
"Один еврей будет иметь 400 рабов славянских": ГУР перехватило антисемитский бред от жительницы РФ 6 августа, 19:00
Трамп планирует встретиться с путиным и Зеленским - СМИ 6 августа, 19:12
Дроны ночью атаковали российское Суровикино: повреждена железная дорога 01:37
Германия сокращает выплаты украинским беженцам 03:09
публикации
Контроль рискованной иностранной компании над украинскими Ми-8: почему решение Госавиаслужбы поднимает вопросы безопасности и доверия
Эксклюзив
6 августа, 14:54
Defence City запускают без авиации? Почему это ставит под угрозу стратегическое преимущество Украины 6 августа, 14:07
Новый механизм поставок оружия Украине PURL: что предусматривает инициатива 6 августа, 13:03
Программа лечения бесплодия: в Минздраве объяснили возрастное ограничение для женщин 6 августа, 12:59
Битва с ветряными мельницами: маркетинг на фармрынке запрещен почти полгода, а нардеп Кузьминых и дальше с ним борется 6 августа, 12:02
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм 6 августа, 10:39
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ 6 августа, 07:07
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ 6 августа, 05:58
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день" 4 августа, 15:58
Хейли Бибер показала фото сына и призналась, что тяжело пережила неожиданную беременность 4 августа, 13:38
Атака на Запорожье: погибла 62-летняя женщина

Киев • УНН

 • 530 просмотра

62-летняя женщина погибла в результате удара РСЗО по Гуляйполю. За сутки оккупанты нанесли 723 удара по 12 населенным пунктам Запорожской области.

Атака на Запорожье: погибла 62-летняя женщина

62-летняя женщина погибла в результате вражеского удара по Пологовскому району Запорожской области. Об этом сообщил руководитель ОВА Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, россияне ударили из РСЗО по Гуляйполю.

Частично разрушен частный дом. Погибла женщина

- констатировал Федоров.

Также он проинформировал, что в течение суток оккупанты нанесли 723 удара по 12 населенным пунктам Запорожской области.

"Поступило 23 сообщения о разрушении домов, нежилых зданий, сетей коммуникаций и автомобилей", - уточнил руководитель ОВА.

Напомним

В Запорожской области в результате российских авиаударов по базе отдыха погибли два человека, еще 12 получили ранения, среди них двое детей. Было повреждено девять одноэтажных домов для отдыха.

Вражеский удар по Запорожью: трое раненых06.08.25, 07:15 • 3596 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война
БМ-21 «Град»
Запорожская область
Гуляйполе