Атака на Запорожье: погибла 62-летняя женщина
Киев • УНН
62-летняя женщина погибла в результате удара РСЗО по Гуляйполю. За сутки оккупанты нанесли 723 удара по 12 населенным пунктам Запорожской области.
62-летняя женщина погибла в результате вражеского удара по Пологовскому району Запорожской области. Об этом сообщил руководитель ОВА Иван Федоров, информирует УНН.
Детали
По его словам, россияне ударили из РСЗО по Гуляйполю.
Частично разрушен частный дом. Погибла женщина
Также он проинформировал, что в течение суток оккупанты нанесли 723 удара по 12 населенным пунктам Запорожской области.
"Поступило 23 сообщения о разрушении домов, нежилых зданий, сетей коммуникаций и автомобилей", - уточнил руководитель ОВА.
Напомним
В Запорожской области в результате российских авиаударов по базе отдыха погибли два человека, еще 12 получили ранения, среди них двое детей. Было повреждено девять одноэтажных домов для отдыха.
Вражеский удар по Запорожью: трое раненых06.08.25, 07:15 • 3596 просмотров