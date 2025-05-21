Атака дронів на рф триває: в аеропортах під москвою обмеження, більше відключень мобільного інтернету

Низка регіонів рф під атакою дронів. Як повідомляють росЗМІ, в аеропортах Домодєдово та Жуковський знову ввели тимчасові обмеження на зліт та посадку, передає УНН із посиланням на Astra.

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Інформацію про масовану атаку дронів підтверджують і в міноборони рф.

За даними оборонного відомства окупантів, сьогодні вдень у різних регіонах країни нібито було збито 34 українські безпілотники: 15 — в Орловській області, 7 — у Курській, 6 — у Тульській, 3 — у Московському регіоні, 2 — у Рязанській та 1 — у Брянській.

Згодом стало відомо про знищення ще одного безпілотника, який летів на москву. Як повідомив меро російської столиці сергій собянін, на місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб.

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Крім того, у Тульській області тимчасово відключили мобільний інтернет через загрозу атак безпілотників.

Ворожні повітряні атаки не припиняються. Тільки за минулу добу ППО збила більше 80 безпілотників у різних регіонах країни Стаціонарний інтернет і Wi-Fi працюють у штатному режимі — написав губернатор дмитро міляєв.

У трьох російських регіонах стався масштабний збій мобільного зв’язку: що відомо

Читачі ASTRA пишуть, що в Тульській області рф перебої з інтернетом почалися відучора: "Не працюють Білайн, Мегафон, Теле2 та МТС точно".

Раніше про тимчасове відключення мобільного інтернету повідомляв губернатор Липецької області.

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Нагадаємо

Як повідомив голова Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, уночі дрони атакували підприємства ВПК в росії, зокрема в орловській області.

Згодом Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження важливого об’єкта ВПК російського агресора - Болхівського заводу напівпровідникових приладів, що в Орловській області рф, який постачає продукцію до підприємств рф, пов'язаних з виробництвом зокрема літаків компанії "Сухой", ракет "Іскандер" і "Кинджал".