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The Guardian

У трьох російських регіонах стався масштабний збій мобільного зв’язку: що відомо

Київ • УНН

 • 958 перегляди

У московській, липецькій та володимирській областях рф зафіксовано перебої мобільного зв’язку. Влада Липецької області підтвердила обмеження мобільного інтернету за рішенням військових.

У трьох російських регіонах стався масштабний збій мобільного зв’язку: що відомо

У московській, липецькій та володимирській областях росії зафіксовано серйозні перебої в роботі мобільного зв’язку. Користувачі скаржаться на нестабільну роботу мереж.

Оператори пояснюють ситуацію технічними труднощами та зовнішніми чинниками, а в Липецькій області влада підтвердила обмеження мобільного інтернету за рішенням військового командування.

Про це повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.

Зазначається, що жителі московської, липецької та володимирської областей поскаржилися на збої у роботі мобільного зв'язку.

У "Білайні" повідомили, що зв'язок може працювати "з перервами", а у "Мегафоні" перебої пов'язали із "зовнішніми причинами

- ідеться у повідомленні. 

У володимирській області зафіксовано збої у роботі всіх операторів, які представлені в регіоні.

У липецькій області, як пояснив губернатор Ігор Артамонов, тимчасово обмежили роботу мобільного інтернету за рішенням військового командування.

Новина доповнюється.

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