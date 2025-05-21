В трех российских регионах произошел масштабный сбой мобильной связи: что известно

В московской, липецкой и владимирской областях россии зафиксированы серьезные перебои в работе мобильной связи. Пользователи жалуются на нестабильную работу сетей.

Операторы объясняют ситуацию техническими трудностями и внешними факторами, а в Липецкой области власти подтвердили ограничение мобильного интернета по решению военного командования.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Отмечается, что жители московской, липецкой и владимирской областей пожаловались на сбои в работе мобильной связи.

В "Билайне" сообщили, что связь может работать "с перерывами", а в "Мегафоне" перебои связали с "внешними причинами - говорится в сообщении.

Во владимирской области зафиксированы сбои в работе всех операторов, представленных в регионе.

В липецкой области, как пояснил губернатор Игорь Артамонов, временно ограничили работу мобильного интернета по решению военного командования.

Новость дополняется.

В рф новый кризис в энергетике и ЖКХ: модернизация отложена, тарифы взлетят - внешняя разведка Украины