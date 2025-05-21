В рф новый кризис в энергетике и ЖКХ: модернизация отложена, тарифы взлетят - внешняя разведка Украины

В россии начался новый кризис в энергетике и сфере жилищно-коммунального хозяйства. Об этом говорится в сообщении Службы внешней разведки Украины (СВР), информирует УНН.

Отмечается, что правительство рф отложило до 2028 года модернизацию и восстановление объектов критической инфраструктуры - 14 тепловых электростанций суммарной мощностью 4,1 ГВт.

Причина - задержки с поставками критически важного оборудования, значительная часть которого ранее импортировалась, а также уменьшение финансирования

Там уточняют, что среди объектов, модернизация которых отложена, значатся ключевые генерирующие мощности, контролируемые такими гигантами, как "интер РАО" и "юнипро". В частности, ввод новых блоков на ириклинской, нижневартовской и пермской ГРЭС, а также на сургутской ГРЭС-2 перенесен по меньшей мере на три года. Аналогичные задержки коснулись костромской ГРЭС и ряда башкирских объектов.

Несмотря на дефицит оборудования, приоритет в поставках оборудования будет отдаваться электростанциям в регионах, где прогнозируется острая нехватка генерации, в частности в Якутии и Ростовской области