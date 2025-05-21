В рф новый кризис в энергетике и ЖКХ: модернизация отложена, тарифы взлетят - внешняя разведка Украины
Киев • УНН
В россии отложили модернизацию 14 ТЭС из-за задержек оборудования и уменьшения финансирования. Это приведет к росту тарифов ЖКХ и рискам энергоснабжения в регионах.
В россии начался новый кризис в энергетике и сфере жилищно-коммунального хозяйства. Об этом говорится в сообщении Службы внешней разведки Украины (СВР), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что правительство рф отложило до 2028 года модернизацию и восстановление объектов критической инфраструктуры - 14 тепловых электростанций суммарной мощностью 4,1 ГВт.
Причина - задержки с поставками критически важного оборудования, значительная часть которого ранее импортировалась, а также уменьшение финансирования
Там уточняют, что среди объектов, модернизация которых отложена, значатся ключевые генерирующие мощности, контролируемые такими гигантами, как "интер РАО" и "юнипро". В частности, ввод новых блоков на ириклинской, нижневартовской и пермской ГРЭС, а также на сургутской ГРЭС-2 перенесен по меньшей мере на три года. Аналогичные задержки коснулись костромской ГРЭС и ряда башкирских объектов.
Несмотря на дефицит оборудования, приоритет в поставках оборудования будет отдаваться электростанциям в регионах, где прогнозируется острая нехватка генерации, в частности в Якутии и Ростовской области
В СВР подчеркивают, что сокращение объемов доступной генерации привело к росту цен как на рынке электроэнергии рф, так и в целом в жилищно-коммунальном хозяйстве. Так, планируется, что в этом году тарифы ЖКХ в россии повысят в среднем на 11,9 %.
"Кроме того, отсрочка модернизации создает риски для надежности энергоснабжения в ряде ключевых промышленных регионов, включая оренбургскую, костромскую и тюменскую области, а также республику башкортостан", - резюмировали в СВР.
Напомним
В феврале Эстония, Литва и Латвия успешно отключили свою энергосистему от контролируемой россией частотной зоны. Теперь энергосистемы трех стран Балтии работают в изолированном режиме.
Это означало конец так называемого электрокольца БРЭЛЛ, в которое входили беларусь, россия, Эстония, Латвия и Литва.
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