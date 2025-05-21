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The Guardian

В рф нова криза в енергетиці та ЖКГ: модернізацію відкладено, тарифи злетять - зовнішня розвідка України

Київ • УНН

 • 532 перегляди

У росії відклали модернізацію 14 ТЕС через затримки обладнання та зменшення фінансування. Це призведе до зростання тарифів ЖКГ та ризиків енергопостачання в регіонах.

В рф нова криза в енергетиці та ЖКГ: модернізацію відкладено, тарифи злетять - зовнішня розвідка України

У росії розпочалась нова криза в енергетиці та сфері житлово-комунального господарства. Про це йдеться у повідомленні Служби зовнішньої розвідки України (СЗР), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що уряд рф відклав до 2028 року модернізацію та відновлення об’єктів критичної інфраструктури - 14 теплових електростанцій сумарною потужністю 4,1 ГВт.

Причина - затримки з постачанням критично важливого обладнання, значна частина якого раніше імпортувалася, а також зменшення фінансування

- вказують у СЗР.

Там уточнюють, що серед об’єктів, модернізацію яких відкладено, значаться ключові генерувальні потужності, контрольовані такими гігантами, як "інтер РАО" та "юніпро". Зокрема, введення нових блоків на іриклінській, нижньовартівській та пермській ДРЕС, а також на сургутській ДРЕС-2 перенесено щонайменше на три роки. Аналогічні затримки торкнулися костромської ДРЕС та низки башкирських об’єктів.

Попри дефіцит устаткування, пріоритет у постачанні обладнання надаватиметься електростанціям у регіонах, де прогнозується найгостріша нестача генерації, зокрема в якутії та ростовській області

- розповіли у розвідці.

В СЗР підкреслюють, що скорочення обсягів доступної генерації призвело до зростання цін як на ринку електроенергії рф, так і в цілому у житлово-комунальному господарстві. Так, планується, що цього року тарифи ЖКГ у росії підвищать у середньому на 11,9 %.

"Крім того, відтермінування модернізації створює ризики для надійності енергопостачання у низці ключових промислових регіонів, включаючи оренбурзьку, костромську та тюменську області, а також республіку башкортостан", - резюмували у СЗР.

Нагадаємо

У лютому Естонія, Литва і Латвія успішно відключили свою енергосистему від контрольованої росією частотної зони. Тепер енергосистеми трьох країн Балтії працюють в ізольованому режимі.

Це означало кінець так званого електрокільця БРЕЛЛ, до якого входили білорусь, росія, Естонія, Латвія та Литва.

У рф заявляють про часткове знеструмлення белгородщини через атаку БПЛА26.12.24, 10:37 • 14599 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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