В рф нова криза в енергетиці та ЖКГ: модернізацію відкладено, тарифи злетять - зовнішня розвідка України
Київ • УНН
У росії відклали модернізацію 14 ТЕС через затримки обладнання та зменшення фінансування. Це призведе до зростання тарифів ЖКГ та ризиків енергопостачання в регіонах.
У росії розпочалась нова криза в енергетиці та сфері житлово-комунального господарства. Про це йдеться у повідомленні Служби зовнішньої розвідки України (СЗР), інформує УНН.
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Зазначається, що уряд рф відклав до 2028 року модернізацію та відновлення об’єктів критичної інфраструктури - 14 теплових електростанцій сумарною потужністю 4,1 ГВт.
Причина - затримки з постачанням критично важливого обладнання, значна частина якого раніше імпортувалася, а також зменшення фінансування
Там уточнюють, що серед об’єктів, модернізацію яких відкладено, значаться ключові генерувальні потужності, контрольовані такими гігантами, як "інтер РАО" та "юніпро". Зокрема, введення нових блоків на іриклінській, нижньовартівській та пермській ДРЕС, а також на сургутській ДРЕС-2 перенесено щонайменше на три роки. Аналогічні затримки торкнулися костромської ДРЕС та низки башкирських об’єктів.
Попри дефіцит устаткування, пріоритет у постачанні обладнання надаватиметься електростанціям у регіонах, де прогнозується найгостріша нестача генерації, зокрема в якутії та ростовській області
В СЗР підкреслюють, що скорочення обсягів доступної генерації призвело до зростання цін як на ринку електроенергії рф, так і в цілому у житлово-комунальному господарстві. Так, планується, що цього року тарифи ЖКГ у росії підвищать у середньому на 11,9 %.
"Крім того, відтермінування модернізації створює ризики для надійності енергопостачання у низці ключових промислових регіонів, включаючи оренбурзьку, костромську та тюменську області, а також республіку башкортостан", - резюмували у СЗР.
Нагадаємо
У лютому Естонія, Литва і Латвія успішно відключили свою енергосистему від контрольованої росією частотної зони. Тепер енергосистеми трьох країн Балтії працюють в ізольованому режимі.
Це означало кінець так званого електрокільця БРЕЛЛ, до якого входили білорусь, росія, Естонія, Латвія та Литва.
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