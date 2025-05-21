Атака дронов на рф: в аэропортах ввели ограничения, в нескольких регионах выключили мобильный интернет
Киев • УНН
РосСМИ сообщают об атаке дронов на разные регионы рф. Власти сообщают о якобы сбитии 34 беспилотников и временном отключении мобильного интернета в Тульской области.
Ряд регионов рф под атакой дронов. Как сообщают росСМИ, в аэропортах Домодедово и Жуковский снова ввели временные ограничения на взлет и посадку, передает УНН со ссылкой на Astra.
Детали
Информацию о массированной атаке дронов подтверждают и в минобороны рф.
По данным оборонного ведомства оккупантов, сегодня днем в разных регионах страны якобы было сбито 34 украинских беспилотника: 15 — в Орловской области, 7 — в Курской, 6 — в Тульской, 3 — в Московском регионе, 2 — в Рязанской и 1 — в Брянской.
Впоследствии стало известно об уничтожении еще одного беспилотника, который летел на москву. Как сообщил мэр российской столицы сергей собянин, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Добавим
Кроме того, в Тульской области временно отключили мобильный интернет из-за угрозы атак беспилотников.
Вражеские воздушные атаки не прекращаются. Только за минувшие сутки ПВО сбила более 80 беспилотников в разных регионах страны Стационарный интернет и Wi-Fi работают в штатном режиме — написал губернатор дмитрий миляев.
Читатели ASTRA пишут, что в Тульской области рф перебои с интернетом начались со вчерашнего дня: "Не работают Билайн, Мегафон, Теле2 и МТС точно".
Ранее о временном отключении мобильного интернета сообщал губернатор Липецкой области.
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