Атака БпЛА пошкодила житловий будинок та автомобіль у бєлгородській області
Київ • УНН
Атака БпЛА в російському місті грайворон бєлгородської області призвела до розбиття вікон у багатоквартирному будинку і пошкодження автомобіля, про що повідомив губернатор.
У бєлгородській області внаслідок атаки БпЛА у багатоквартирному домі вибиті вікна, а також уламками пошкоджено автомобіль. Про це повідомляє губернатор бєлгородської області гладков, передає УНН.
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У російському місті грайвороні два дрони-камікадзе атакували багатоквартирний будинок.
У результаті інциденту в двох квартирах були вибиті вікна, а також уламками пошкоджено один автомобіль.
Зараз ведуться розслідування, інформація про подію уточнюється.
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