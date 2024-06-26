У трьох населених пунктах бєлгородської області знайдено авіабомби, скинуті російськими вкс
Київ • УНН
Три авіабомби, скинуті російськими вкс, були знайдені в трьох населених пунктах бєлгородської області, поповнивши статистику російських бомб, що випадково впали на територію росії.
У шебекинському окрузі бєлгородської області, а також ще двох селах знайдено 3 авіабомби. Звістка доповнює статистику, згідно з якою ФАБи рф багато разів падали на російській території. Пише УНН з посиланням на ТГ-канал "Astra".
Деталі
Ще 3 авіабомби російських повітряно-космічних сил було скинуто на територію бєлгородської області.
25 червня ФАБ знайшли на території мисливської бази "Білоріччя" в Шебекинському окрузі, у селі Крутий Лог і в районі села Пристень
Про постраждалих не повідомляють.
Нагадаємо
За останні два дні російська військова авіація випадково скинула ще 5 фугасних бомб на територію бєлгородської області, довівши загальну кількість скинутих бомб до 93 за останні 4 місяці.
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