В трех населенных пунктах белгородской области найдены авиабомбы, сброшенные российскими ВКС
Киев • УНН
Три авиабомбы, сброшенные российскими вкс, были найдены в трех населенных пунктах белгородской области, пополнив статистику российских бомб, случайно упавших на территорию россии.
В шебекинском округе белгородской области, а также еще двух селах найдены 3 авиабомбы. Известие дополняет статистику, согласно которой ФАБы рф много раз падали на российской территории. Пишет УНН со ссылкой на ТГ-канал "Astra".
Ещё 3 авиабомбы российских воздушно-космических сил были сброшены на территорию белгородской области.
25 июня ФАБ нашли на территории охотничьей базы "Белоречье" в Шебекинском округе, в селе Крутой Лог и в районе села Пристень
Про пострадавших не сообщается.
Напомним
За последние два дня российская военная авиация случайно сбросила еще 5 фугасных бомб на территорию Белгородской области, доведя общее количество сброшенных бомб до 93 за последние 4 месяца.
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