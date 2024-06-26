В трех населенных пунктах белгородской области найдены авиабомбы, сброшенные российскими ВКС

В шебекинском округе белгородской области, а также еще двух селах найдены 3 авиабомбы. Известие дополняет статистику, согласно которой ФАБы рф много раз падали на российской территории. Пишет УНН со ссылкой на ТГ-канал "Astra".

Ещё 3 авиабомбы российских воздушно-космических сил были сброшены на территорию белгородской области.

25 июня ФАБ нашли на территории охотничьей базы "Белоречье" в Шебекинском округе, в селе Крутой Лог и в районе села Пристень – пишет ASTRA.

Про пострадавших не сообщается.

Напомним

За последние два дня российская военная авиация случайно сбросила еще 5 фугасных бомб на территорию Белгородской области, доведя общее количество сброшенных бомб до 93 за последние 4 месяца.

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