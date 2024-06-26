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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В трех населенных пунктах белгородской области найдены авиабомбы, сброшенные российскими ВКС

В трех населенных пунктах белгородской области найдены авиабомбы, сброшенные российскими ВКС

Киев  •  УНН

26 июня 2024, 15:24  •  15701 просмотра

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Три авиабомбы, сброшенные российскими вкс, были найдены в трех населенных пунктах белгородской области, пополнив статистику российских бомб, случайно упавших на территорию россии.

В шебекинском округе белгородской области, а также еще двух селах найдены 3 авиабомбы. Известие дополняет статистику, согласно которой ФАБы рф много раз падали на российской территории. Пишет УНН со ссылкой на ТГ-канал "Astra".

Ещё 3 авиабомбы российских воздушно-космических сил были сброшены на территорию белгородской области.  

25 июня ФАБ нашли на территории охотничьей базы "Белоречье" в Шебекинском округе, в селе Крутой Лог и в районе села Пристень 

– пишет ASTRA.

Про пострадавших не сообщается.

Напомним

За последние два дня российская военная авиация случайно сбросила еще 5 фугасных бомб на территорию Белгородской области, доведя общее количество сброшенных бомб до 93 за последние 4 месяца.

В Харькове слышны взрывы, захватчики наносят удары26 июня 2024, 12:36 • 17688 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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