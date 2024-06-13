За последние два дня российская военная авиация еще 5 раз случайно сбросила 5 фугасных авиабомб на территорию Белгородской области. Об этом пишет Telegram-канал ASTRA, передает УНН.

Детали

Так, за 11 и 12 июня в регионе нашли как минимум еще 5 авиабомб. ФАБы нашли в селе Неклюдово, поселке Батрацкая Дача, селе Новобудовка, в районе поселка Ленинское и в селе Цепляево-второе.

российский самолет выпустил еще один ФАБ на белгородскую область

Отмечается, что в Новобудовке Корочанского района эвакуировали жителей улицы Охотничья. Во всех пяти случаях никто не пострадал.

Таким образом, как минимум 93 раза российские ВКС случайно бомбили Белгородскую область и оккупированные территории за последние 4 месяца. Еще почти четыре десятка упавших авиабомб не могут разминировать в "днр" - пишет ASTRA

Напомним

4 мая российский самолет сбросил на белгород ФАБ-500, в результате чего 7 человек были ранены, 31 домовладение и 10 авто повреждены. российские власти причину падения бомбы скрыли, как и тот факт, что она была российской.