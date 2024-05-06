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російський літак скинув на бєлгород ще одну ФАБ: семеро поранених

Київ • УНН

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Російська авіаційна бомба впала на місто Бєлгород, поранивши 7 людей, включаючи дитину, і пошкодивши 31 будинок і 10 автомобілів.

На російський бєлгород 4 травня впала авіаційна бомба ФАБ-500, яку випустив літак армії рф. Внаслідок вибуху 7 людей, зокрема дитина, дістали поранення. Про це повідомляє російський  Telegram-канал ASTRA  із посиланням на свої джерела, передає УНН

Деталі

Джерела ASTRA в екстрених службах бєлгородської області повідомляють, що на бєлгород 4 травня впала російська ФАБ-500. Після падіння авіабомба вибухнула, 7 людей, зокрема дитина, дістали поранення. 31 домоволодіння і 10 машин було пошкоджено.  

У день вибуху губернатор області не назвав його причини, а місцеві ЗМІ припускали, що на місто впала російська авіабомба.

За даними ASTRA в березні-квітні цього року російські літаки впустили понад 20 авіабомб на регіони рф. 

ППО збила 12 з 13 російських безпілотників у Сумській області06.05.24, 06:56 • 24377 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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