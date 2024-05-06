російський літак скинув на бєлгород ще одну ФАБ: семеро поранених
Київ • УНН
Російська авіаційна бомба впала на місто Бєлгород, поранивши 7 людей, включаючи дитину, і пошкодивши 31 будинок і 10 автомобілів.
На російський бєлгород 4 травня впала авіаційна бомба ФАБ-500, яку випустив літак армії рф. Внаслідок вибуху 7 людей, зокрема дитина, дістали поранення. Про це повідомляє російський Telegram-канал ASTRA із посиланням на свої джерела, передає УНН.
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Джерела ASTRA в екстрених службах бєлгородської області повідомляють, що на бєлгород 4 травня впала російська ФАБ-500. Після падіння авіабомба вибухнула, 7 людей, зокрема дитина, дістали поранення. 31 домоволодіння і 10 машин було пошкоджено.
У день вибуху губернатор області не назвав його причини, а місцеві ЗМІ припускали, що на місто впала російська авіабомба.
За даними ASTRA в березні-квітні цього року російські літаки впустили понад 20 авіабомб на регіони рф.
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