Российский самолет сбросил на белгород еще одну ФАБ: семеро раненых

На российский белгород 4 мая упала авиационная бомба ФАБ-500, которую выпустил самолет армии рф. В результате взрыва 7 человек, в том числе ребенок, получили ранения. Об этом сообщает российский Telegram-канал ASTRA со ссылкой на свои источники, передает УНН.

Детали

Источники ASTRA в экстренных службах Белгородской области сообщают, что на Белгород 4 мая упала российская ФАБ-500. После падения авиабомба взорвалась, 7 человек, в том числе ребенок, получили ранения. 31 домовладение и 10 машин были повреждены.

В день взрыва губернатор области не назвал его причины, а местные СМИ предполагали, что на город упала российская авиабомба.

По данным ASTRA в марте-апреле этого года российские самолеты уронили более 20 авиабомб на регионы рф.

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