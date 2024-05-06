Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
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"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
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Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - экспертЭксклюзив
Кулеба: совместное оборонно-промышленное пространство поможет сохранить мир в Европе
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В россии не исключают увеличения ракетного арсенала на фоне конфронтации с Западом
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Российский самолет сбросил на белгород еще одну ФАБ: семеро раненых
Российская авиационная бомба упала на город белгород, ранив 7 человек, включая ребенка, и повредив 31 дом и 10 автомобилей.
Тяжеловесы мирового здравоохранения предоставят 300 миллионов долларов на борьбу с изменением климата и инфекциями
Мировые гиганты в сфере здравоохранения Gates, Novo Nordisk и Wellcome создали партнерство на сумму 300 миллионов долларов для преодоления взаимосвязанных последствий изменения климата, недоедания, инфекционных заболеваний и устойчивости к противомикробным препаратам, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода.
В Минстратегпроме говорят, Украина может произвести оружия еще на 10 млрд долл. в этом году при наличии финансирования - СМИ
В Минстратегпроме говорят, что 10 миллиардов долларов - это финансирование, которое могут покрыть партнеры, чтобы использовать полную производственную мощность оборонной промышленности, которая составляет $20 млрд в год.
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
Национальная академия аграрных наук распоряжается значительными земельными активами, создавая почву для коррупционных схем; пришло время изъять земли, которые не используются в научных целях, и передать их Вооруженным силам Украины.
Кулеба: совместное оборонно-промышленное пространство поможет сохранить мир в Европе
Агрессия россии требует общей европейской экономики военного времени и оборонной промышленности для ее сдерживания и сохранения мира на континенте.
Министр обороны Италии призвал к мирным переговорам с путиным - Reuters
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто призвал к мирным переговорам с путиным для прекращения войны в Украине, заявив, что экономические санкции не сработали, и Запад должен приложить больше усилий для дипломатического решения, чтобы прекратить войну в Украине.
Число жертв ливней на юге Бразилии возросло до 78, многие считаются пропавшими без вести
По меньшей мере 78 человек погибли и более 115 000 были вынуждены покинуть свои дома из-за сильных наводнений, вызванных ливнями в южном бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул.
В россии не исключают увеличения ракетного арсенала на фоне конфронтации с Западом
В россии могут рассматривать возможность увеличить свой ракетный арсенал для сдерживания Запада на фоне открытой конфронтации и ухудшения отношений, вызванных ее вторжением в Украину.
Закон о мобилизации: не стоит ожидать кардинальных изменений в правилах пересечения границы - Демченко
Закон о мобилизации может внести некоторые изменения в правила пересечения государственной границы для отдельных категорий лиц, но, по словам представителя Государственной пограничной службы, радикальных изменений не предвидится.
Государство компенсирует бизнесу расходы на обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью
В Украине стартует программа компенсации работодателям до 106 000 гривен за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью I или II группы.