3 июня в белгородской области нашли еще одну авиабомбу, которую выпустил российский самолет. Обошлось без пострадавших, сообщает ASTRA со ссылкой на источники экстренных службах области, передает УНН.

Детали

Как сообщается, в поле недалеко от села мелихово было найдено авиабомбу, упавшую после "внештатного восхождения" с российского самолета.

Таким образом, уже по меньшей мере 82 раза российские ПКС случайно бомбили белгородскую область и оккупированные территории за последние 100 дней.

Еще почти четыре десятка упавших авиабомб не могут размещать в "днр".

Напомним

4 мая российский самолет сбросил на белгород ФАБ-500, в результате чего 7 человек были ранены, 31 домовладение и 10 авто повреждены. российские власти причину падения бомбы скрыли, как и тот факт, что она была российской.