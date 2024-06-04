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російський літак випустив ще один ФАБ на бєлгородську область

російський літак випустив ще один ФАБ на бєлгородську область

Київ • УНН

 • 60035 перегляди

російський літак випадково скинув ще одну авіабомбу в поле недалеко від села меліхово в бєлгородській області, що стало щонайменше 82-м подібним випадком за останні 100 днів.

3 червня у бєлгородській області знайшли ще одну авіабомбу, яку випустив російський літак. Обійшлось без постраждалих, повідомляє ASTRA із посилання на джерела екстрених службах області, передає УНН

Деталі 

Як повідомляється, в полі недалеко від села меліхове було знайдено авіабомбу, що впала після "позаштатного сходження" з російського літака. 

Таким чином, вже щонайменше 82 рази російські ПКС випадково бомбили бєлгородську область і окуповані території за останні 100 днів. 

Ще майже чотири десятки авіабомб, що впали, не можуть розмінувати в "днр". 

Нагадаємо 

4 травня російський літак скинув на бєлгород ФАБ-500, унаслідок чого 7 осіб було поранено, 31 домоволодіння і 10 авто пошкоджено. російська влада причину падіння бомби приховала, як і той факт, що вона була російською. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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