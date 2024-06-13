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російська авіація впустила ще п'ять ФАБів на бєлгородську область

російська авіація впустила ще п'ять ФАБів на бєлгородську область

Київ • УНН

 • 14300 перегляди

За останні два дні російська військова авіація випадково скинула ще 5 фугасних бомб на територію Бєлгородської області, довівши загальну кількість скинутих бомб до 93 за останні 4 місяці.

За  останні два дні російська військова авіація ще 5 разів випадково скинула 5 фугасних авіабомб на територію бєлгородської області. Про це пише Telegram-канал ASTRA, передає УНН.

Деталі 

Так, за 11 та 12 червня у регіоні знайшли як мінімум ще 5 авіабомб. ФАБи знайшли у селі Неклюдове, селищі Батрацька Дача, селі Новобудівка, в районі селища Ленінське та в селі Цепляєво-друге.

російський літак випустив ще один ФАБ на бєлгородську область 04.06.24, 12:40 • 60035 переглядiв

Зазначається, що у Новобудівці Корочанського району евакуювали мешканців вулиці Мисливська. У всіх п'яти випадках ніхто не постраждав.

Таким чином, як мінімум 93 рази російські ВКС випадково бомбардували Білгородську область і окуповані території за останні 4 місяці. Ще майже чотири десятки авіабомб, що впали, не можуть розмінувати в "днр"

- пише ASTRA

Нагадаємо

4 травня російський літак скинув на бєлгород ФАБ-500, унаслідок чого 7 осіб було поранено, 31 домоволодіння і 10 авто пошкоджено. російська влада причину падіння бомби приховала, як і той факт, що вона була російською. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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