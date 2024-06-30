В белгородской области в результате атаки БпЛА в многоквартирном доме выбиты окна, а также обломками поврежден автомобиль. Об этом сообщает губернатор белгородской области гладков, передает УНН.

Детали

В российском городе грайвороне два дрона-камикадзе атаковали многоквартирный дом.

В результате инцидента в двух квартирах были выбиты окна, а также обломками поврежден один автомобиль.

Сейчас ведутся расследования, информация о происшествии уточняется.

В трех населенных пунктах белгородской области найдены авиабомбы, сброшенные российскими ВКС