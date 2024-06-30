Атака БпЛА в российском городе грайворон белгородской области привела к разбитию окон в многоквартирном доме и повреждению автомобиля, о чем сообщил губернатор.
В белгородской области в результате атаки БпЛА в многоквартирном доме выбиты окна, а также обломками поврежден автомобиль. Об этом сообщает губернатор белгородской области гладков, передает УНН.
Детали
В российском городе грайвороне два дрона-камикадзе атаковали многоквартирный дом.
В результате инцидента в двух квартирах были выбиты окна, а также обломками поврежден один автомобиль.
Сейчас ведутся расследования, информация о происшествии уточняется.
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