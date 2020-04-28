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Артур Палатний: карантин прискорить розвиток IT та електронної комерції

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Пандемія COVID-19 прискорила діджіталізацію України: IT і ринок електронна комерція будуть рости по експоненті. Таку думку в інтерв’ю 112.ua озвучив Артур Палатний, народний депутат VII-VIII скликань, голова Комітету ВРУ з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту і туризму дві каденції поспіль.

“Пандемія змусить всіх переглянути пріоритети, усвідомити ризики і в результаті стати міцнішими. Найважливіший позитивний ефект, який ми вже отримали, — діджіталізація. Карантин за два місяці зробив в цьому напрямі більше, ніж всі уряди України”, — заявив Артур Палатний.

Він зазначив, що вже зараз перехід в онлайн став трендом не тільки для бізнесу, але і для більшості громадян. Українці стали більше вибирати і оплачувати товари в інтернеті, набирають популярність раніше незатребувані дистанційні спортивні тренування і телемедицина. У зв’язку з карантином стали рости FinTech і EdTech платформи. “Цифровізація стане must have для всіх бізнесів, і це матиме позитивний ефект для всієї економіки”, — вважає Артур Палатний.

На його думку, багато бізнесів збережуть формат віддаленої роботи для співробітників після зняття карантину. Це заощадить підприємцям до 20% витрат на оренду і утримання офісів, а також створить додатковий попит на IT-послуги: “Це (робота на дому — ред.) потребують якісної хмарної інфраструктури, забезпечення стабільного з’єднання, безпеки даних. Це дасть збільшення попиту на послуги IT-компаній, тому їх кількість буде зростати”.

При цьому Артур Палатний додав, що завдання бізнесу — використовувати викликану пандемією кризу як щеплення від майбутніх економічних форс-мажорів, стати гнучкими і прискорити прийняття рішень. “Бізнес повинен виробити імунітет до коронавірусу так само, як і організм людини. Адже пандемії і кризи будуть відбуватися завжди, можливо, все частіше. І, звичайно, діджитал: все, що може бути оцифроване, має стати оцифроване”, — додав Артур Палатний.

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