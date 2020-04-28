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Артур Палатный: карантин ускорит развитие IT и электронной коммерции в Украине

Артур Палатный: карантин ускорит развитие IT и электронной коммерции в Украине

Киев  •  УНН

 • 11680 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Пандемия COVID-19 ускорила диджитализацию Украины: IT и рынок электронной коммерции будут расти по экспоненте. Такое мнение в интервью 112.ua озвучил Артур Палатный, народный депутат VII-VIII созывов, глава Комитета ВРУ по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма две каденции подряд.

“Пандемия заставит всех пересмотреть приоритеты, осознать риски и в итоге стать более крепкими. Важнейший положительный эффект, который мы уже получили, — диджитализация. Карантин за два месяца сделал в этом направлении больше, чем все правительства Украины”, — заявил Артур Палатный.

Он отметил, что уже сейчас переход в онлайн стал трендом не только для бизнеса, но и для большинства граждан. Украинцы стали больше выбирать и оплачивать товары в интернете, набирают популярность ранее невостребованные дистанционные спортивные тренировки и телемедицина. В связи с карантином стали расти FinTech и EdTech платформы. “Цифровизация станет must have для всех бизнесов, и это возымеет положительный эффект для всей экономики”, — считает Артур Палатный.

По его мнению, многие бизнесы сохранят формат удаленной работы для сотрудников после снятия карантина. Это сэкономит предпринимателям до 20% расходов на аренду и содержание офисов, а также создаст дополнительный спрос на IT-услуги: “Это (работа на дому — ред.) потребует качественной облачной инфраструктуры, обеспечения стабильного соединения, безопасности данных. Это даст увеличение спроса на услуги IT-компаний, поэтому их количество будет расти”.

При этом Артур Палатный добавил, что задача бизнеса — использовать вызванный пандемией кризис в качестве прививки от будущих экономических форс мажоров, стать гибкими и ускорить принятие решений. “Бизнес должен выработать иммунитет к коронавирусам так же, как и организм человека. Ведь пандемии и кризисы будут происходить всегда, возможно, все чаще. И, конечно, диджитал: все, что может быть оцифрованным, должно стать оцифрованным”, — добавил Артур Палатный.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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