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армія рф 80 разів обстріляла Запоріжжя за добу, поранений 56-річний чоловік

Київ • УНН

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КИЇВ.20 серпня. УНН. За минулу добу на Запоріжжі опинилися під ударом 24 населені пункти, зафіксовано 80 ворожих обстрілів. Поранень зазнав 56-річний чоловік, його доставлено до лікарні. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малагко, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що окупанти атакували з БПЛА Гуляйполе, Ольгівське, Левадне та Павлівку, здійснили 9 ударів з РСЗВ по Новодарівці, Гуляйполю, Полтавці, Левадному, Темирівці, Кам'янському та Степовому, а також два авіаційні - по Єгорівці.

Зафіксовано 65 артилерійських обстрілів по території Оріхова, Залізничного, Малої Токмачки, Чарівного, Червоного, Яблукового, Преображенки, П'ятихаток, Плавнів та інших сіл на лінії вогню.

Під час артобстрілу по Оріхову, поранення отримав 56-річний чоловік: його доставлено в лікувальну установу.

Наразі надійшла інформація про руйнування 9 об'єктів інфраструктури, житлових будинків та сільськогосподарської техніки.

Додамо

За минулу добу росіяни поранили одного жителя Донеччини. 

Уночі 20 серпня ворог обстріляв Очаків та Очаківську громаду з артилерії.

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