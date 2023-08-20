армія рф 80 разів обстріляла Запоріжжя за добу, поранений 56-річний чоловік

Деталі

Зазначається, що окупанти атакували з БПЛА Гуляйполе, Ольгівське, Левадне та Павлівку, здійснили 9 ударів з РСЗВ по Новодарівці, Гуляйполю, Полтавці, Левадному, Темирівці, Кам'янському та Степовому, а також два авіаційні - по Єгорівці.

Зафіксовано 65 артилерійських обстрілів по території Оріхова, Залізничного, Малої Токмачки, Чарівного, Червоного, Яблукового, Преображенки, П'ятихаток, Плавнів та інших сіл на лінії вогню.

Під час артобстрілу по Оріхову, поранення отримав 56-річний чоловік: його доставлено в лікувальну установу.

Наразі надійшла інформація про руйнування 9 об'єктів інфраструктури, житлових будинків та сільськогосподарської техніки.

Додамо

За минулу добу росіяни поранили одного жителя Донеччини.

Уночі 20 серпня ворог обстріляв Очаків та Очаківську громаду з артилерії.

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