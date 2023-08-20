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армия рф 80 раз обстреляла Запорожье за сутки, ранен 56-летний мужчина

армия рф 80 раз обстреляла Запорожье за сутки, ранен 56-летний мужчина

Киев • УНН

 • 628374 просмотра

КИЕВ.20 августа. УНН. За минувшие сутки в Запорожье оказались под ударом 24 населенных пункта, зафиксировано 80 вражеских обстрелов. Ранения получил 56-летний мужчина, он доставлен в больницу. Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Юрий Малагко, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что оккупанты атаковали с БПЛА Гуляйполе, Ольговское, Левадное и Павловку, осуществили 9 ударов из РСЗО по Новодаровке, Гуляйполю, Полтавке, Левадному, Темировке, Каменскому и Степному, а также два авиационных - по Егоровке.

Зафиксировано 65 артиллерийских обстрелов по территории Орехова, Железнодорожного, Малой Токмачки, Чаривного, Красного, Яблочного, Преображенки, Пятихаток, Плавней и других сел на линии огня.

Во время артобстрела по Орехову, ранение получил 56-летний мужчина: он доставлен в лечебное учреждение.

На данный момент поступила информация о разрушении 9 объектов инфраструктуры, жилых домов и сельскохозяйственной техники.

Добавим

За минувшие сутки россияне ранили одного жителя Донецкой области. 

Ночью 20 августа враг обстрелял Очаков и Очаковскую громаду из артиллерии.

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