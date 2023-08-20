армия рф 80 раз обстреляла Запорожье за сутки, ранен 56-летний мужчина
Киев • УНН
КИЕВ.20 августа. УНН. За минувшие сутки в Запорожье оказались под ударом 24 населенных пункта, зафиксировано 80 вражеских обстрелов. Ранения получил 56-летний мужчина, он доставлен в больницу. Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Юрий Малагко, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что оккупанты атаковали с БПЛА Гуляйполе, Ольговское, Левадное и Павловку, осуществили 9 ударов из РСЗО по Новодаровке, Гуляйполю, Полтавке, Левадному, Темировке, Каменскому и Степному, а также два авиационных - по Егоровке.
Зафиксировано 65 артиллерийских обстрелов по территории Орехова, Железнодорожного, Малой Токмачки, Чаривного, Красного, Яблочного, Преображенки, Пятихаток, Плавней и других сел на линии огня.
Во время артобстрела по Орехову, ранение получил 56-летний мужчина: он доставлен в лечебное учреждение.
На данный момент поступила информация о разрушении 9 объектов инфраструктуры, жилых домов и сельскохозяйственной техники.
Добавим
За минувшие сутки россияне ранили одного жителя Донецкой области.
Ночью 20 августа враг обстрелял Очаков и Очаковскую громаду из артиллерии.
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