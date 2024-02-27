Армія рф за добу обстріляла 11 областей України, атакувала 128 об'єктів інфраструктури - звіт
Київ • УНН
За минулу добу російські війська обстріляли 11 областей України, атакувавши 147 населених пунктів та 128 об'єктів інфраструктури.
Російські війська минулої доби обстріляли 11 областей України, атакувавши 147 населених пунктів та 128 об'єктів інфраструктури, свідчать дані Ситуаційного центру Міністерства оборони України для Military Media Center, пише УНН.
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"За інформацією Ситуаційного центру Міністерства оборони України для Military Media Center, протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 11 областей України", - ідеться у повідомленні.
Як зазначається, загалом з різних видів озброєння – міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, ЗРК, тактична авіація – "були атаковані 147 населених пунктів та 128 об’єктів інфраструктури".
Є загиблі та поранені серед цивільних, кількість жертв уточнюється.
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