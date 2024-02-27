Армия рф за сутки обстреляла 11 областей Украины, атаковала 128 объектов инфраструктуры - отчет

Зерновой коридор для украинского экспорта под вопросом без помощи США

Президент Украины предупредил, что без новой военной помощи США Украина не сможет защитить Черноморский судоходный коридор, который обеспечивает экспорт зерна, имеющий решающее значение для мировых продовольственных рынков.