Армія рф вночі атакувала Одещину дронами: пошкоджені ЛЕП, є знеструмлення
Київ • УНН
Вночі російські війська атакували Одеську область дронами. Один впав на кладовище, інший пошкодив ЛЕП. Понад 2000 абонентів у Березівському районі залишились без електроенергії.
російські війська у ніч на 3 жовтня атакували ударними безпілотниками Одещину. Обійшлось без постраждалих. Один із "шахедів" впав на територію кладовища, інший - пошкодив лінії електропередач. Наразі понад дві тисячі абонентів у Березівському районі лишаються без електроенергії, повідомив у четвер голова ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
Вночі ворог атакував Одещину ударними безпілотниками Один із "шахедів" впав на територію кладовища в Березівському районі без послідуючого загорання. Загиблих та постраждалих немає. Інший, при падінні, пошкодив лінії електропередач. Станом на зараз більше двох тисяч абонентів у Березівському районі лишаються без електропостачання
За його словами, енергетики з ночі працюють без перерви і вже заживили більше трьох тисяч абонентів. Працюватимуть і надалі, поки світло не зʼявиться у кожній домівці, вказав Кіпер.
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