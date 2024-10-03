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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Армия рф ночью атаковала Одесскую область дронами: повреждены ЛЭП, есть обесточивание

Армия рф ночью атаковала Одесскую область дронами: повреждены ЛЭП, есть обесточивание

Киев  •  УНН

3 октября 2024, 07:10  •  2623 просмотра

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Ночью российские войска атаковали Одесскую область дронами. Один упал на кладбище, другой повредил ЛЭП. Более 2000 абонентов в Березовском районе остались без электроэнергии.

российские войска в ночь на 3 октября атаковали ударными беспилотниками Одесскую область. Обошлось без пострадавших. Один из «шахедов» упал на территорию кладбища, другой - повредил линии электропередач. Сейчас более двух тысяч абонентов в Березовском районе остаются без электроэнергии, сообщил в четверг председатель ОГА Олег Кипер, передает УНН.

Ночью враг атаковал Одесскую область ударными беспилотниками Один из «шахедов» упал на территорию кладбища в Березовском районе без последующего возгорания. Погибших и пострадавших нет. Другой, при падении, повредил линии электропередач. По состоянию на сейчас более двух тысяч абонентов в Березовском районе остаются без электроснабжения

- написал Кипер.

По его словам, энергетики с ночи работают без перерыва и уже запитали более трех тысяч абонентов. Будут работать и в дальнейшем, пока свет не появится в каждом доме, указал Кипер.

Над Украиной сбили 78 из 105 "шахедов" за ночь, 23 потеряно, один улетел в беларусь3 октября 2024, 05:33 • 6953 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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