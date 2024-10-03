Армия рф ночью атаковала Одесскую область дронами: повреждены ЛЭП, есть обесточивание

российские войска в ночь на 3 октября атаковали ударными беспилотниками Одесскую область. Обошлось без пострадавших. Один из «шахедов» упал на территорию кладбища, другой - повредил линии электропередач. Сейчас более двух тысяч абонентов в Березовском районе остаются без электроэнергии, сообщил в четверг председатель ОГА Олег Кипер, передает УНН.

Ночью враг атаковал Одесскую область ударными беспилотниками Один из «шахедов» упал на территорию кладбища в Березовском районе без последующего возгорания. Погибших и пострадавших нет. Другой, при падении, повредил линии электропередач. По состоянию на сейчас более двух тысяч абонентов в Березовском районе остаются без электроснабжения - написал Кипер.

По его словам, энергетики с ночи работают без перерыва и уже запитали более трех тысяч абонентов. Будут работать и в дальнейшем, пока свет не появится в каждом доме, указал Кипер.

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