АРМА за час повномасштабної війни у понад 2 рази збільшило темпи розшуку активів - Жоравович
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Нацагентство з питань виявлення, розшуку та управління активів, отриманих від корупційних та інших злочинів (АРМА) опрацювало близько 11 тис. звернень та запитів в рамках кримінальних проваджень та санкційного механізму. Про це в ексклюзивному коментарі УНН розповів т.в.о. директора АРМА Дмитро Жоравович.
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За словами Жоравовича, у 2021 році Агентство опрацювало 3,5 тис. запитів, а за 2020 - понад 2,2 тисячі.
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“Загалом з 2017 по 2021 рік включно АРМА опрацювало близько 8,5 тисяч звернень від правоохоронців. Та з початком повномасштабного вторгнення активність роботи Агентства в цьому напрямку суттєво зросла. З початку 2022 року ми опрацювали понад 11 тисяч запитів та звернень. Зараз вони стосуються не лише розшуку активів в рамках кримінальних проваджень. Ми маємо чимало запитів від Мін’юсту щодо розшуку активів підсанкційних осіб”, - розповів очільник АРМА.
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За словами Дмитра Жоравовича, протягом 2022-2023 років Агентство розшукало понад 200 тис. одиниць різного майна, зокрема нерухомість, земельні ділянки, транспорт тощо. Також за цей час знайдено корпоративних прав, акцій, фінансових зобов'язань та грошових коштів на майже 80 млрд грн. За попередні чотири роки, з 2017 по 2021 рік, таких активів було розшукано на понад 110 мільярдів у гривневому еквіваленті.
Нагадаємо
АРМА передало в управління приватним і державним компаніям активи загальною вартістю понад 7 млрд грн.