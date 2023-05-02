Допомагали наводити ракети на Україну: АРМА розшукало активи осіб, що обслуговували російські супутники
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. АРМА розшукало активи посадових осіб українських підприємств та фізичних осіб, які після повномасштабного вторгнення рф продовжували обслуговувати устаткування для супутникової навігації та програмного забезпечення глобальної навігаційної супутникової російської системи ГЛОНАСС. Про це повідомили у пресслужбі відомства, передає УНН.
Деталі
Працівники АРМА розшукали активи, які належать фігурантам розслідування, зокрема:
Житлова нерухомість (квартири, будинки) – 12 од.;
Нежитлова нерухомість – 6 од.;
Земельні ділянки – 25 од.
Автомобільний транспорт – 39 од.;
Морський та річковий транспорт – 1 од.;
Майнові права інтелектуальної власності – 1 од.;
Внески до статутних капіталів суб’єктів господарювання на понад 135, 5 млн грн.
Окрім того, АРМА знайшли залишки на рахунках на загальну суму понад 57 млн грн, майже 8,5 тис. євро, майже 136 тис. дол., та понад 60 тис. російських рублів.
Отримані дані відомство направило до правоохоронних органів для здійснення подальших оперативно-розшукових та слідчих дій з метою накладення арешту на активи та подальшої конфікскації.
Додамо
Супутникові системи ГЛОНАСС надають змогу рф здійснювати наведення безпілотних літальних апаратів і ракет типу Shahed-136, «Іскандер», «Калібр», «Кинджал» тощо, якими окупанти здійснюють щоденні обстріли української території.
Нагадаємо
Раніше АРМА розшукало активи фірм, які розкрадали кошти на закупівлях для ЗСУ.