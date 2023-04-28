АРМА розшукало активи фірм, які розкрадали кошти на закупівлях для ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Фахівці Національного агентства з виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) розшукали активи, що належать фігурантам справи про привласнення коштів на закупках військової та гуманітарної допомоги. Про це повідомили у пресслужбі відомства, передає УНН.
Деталі
Працівники АРМА знайшли 6 об’єктів житлової нерухомості (будинки та квартири), 6 земельних ділянок, 2 об’єкти нежитлової нерухомості, 5 одиниць автотранпорту, 3 одиниці сільськогосподарської техніки, 2 одиниці зброї, внески до статутних капіталів фірм на суму понад 3,7 млн грн, а також кошти на рахунках - понад 1 млн грн, 2,7 тис. дол. та майже 4 тис. євро.
Як зазначили в АРМА, фігуранти справи у шахрайський спосіб заволоділи коштами підприємства, виділеними на придбання 2 тис. бронежилетів стандарту NАТО, військової техніки, озброєння, боєприпасів, гуманітарної допомоги для забезпечення ЗСУ, лікарень та постраждалих від російської агресії громадян України.
Цитата
“Компанії не мали наміру виконувати та сприяти у закупівлі обладнання для сфери військового забезпечення. Після надходження коштів на рахунки, вони майже відразу перераховувались певному колу компаній для здійснення операцій, що не мали економічного сенсу, містили індикатори підозрілості та критерії ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.
Вказані фірми були зареєстровані за однією адресою, керівниками/засновниками виступали одні й ті самі особи, які періодично змінювали один одного. Одним з учасників мережі стала новостворена неприбуткова організація, зареєстрована під час воєнного стану, благодійна допомога якої була використана не за цільовим призначенням”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що учасники злочинної схеми фігурують і в інших кримінальних провадженнях
Учасники схеми також є фігурантами інших кримінальних проваджень щодо незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги.
Нагадаємо
АРМА отримало доступ до аналітичної платформи компанії Crystal Blockchain, що дозволяє ідентифікувати та відстежувати операції з віртуальними активами.