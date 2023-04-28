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АРМА разыскало активы фирм, которые разворовывали средства на закупках для ВСУ

АРМА разыскало активы фирм, которые разворовывали средства на закупках для ВСУ

Киев • УНН

 • 416747 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Специалисты Национального агентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) разыскали активы, принадлежащие фигурантам дела о присвоении средств на закупках военной и гуманитарной помощи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает УНН.

Детали

Работники АРМА нашли 6 объектов жилой недвижимости (дома и квартиры), 6 земельных участков, 2 объекта нежилой недвижимости, 5 единиц автотранспорта, 3 единицы сельскохозяйственной техники, 2 единицы оружия, взносы в уставные капиталы фирм на сумму более 3,7 млн грн, а также средства на счетах - более 1 млн грн, 2,7 тыс. долл. и почти 4 тыс. евро.

Как отметили в АРМА, фигуранты дела мошенническим способом завладели средствами предприятия, выделенными на приобретение 2 тыс. бронежилетов стандарта NАТО, военной техники, вооружения, боеприпасов, гуманитарной помощи для обеспечения ВСУ, больниц и пострадавших от российской агрессии граждан Украины.

Цитата

“Компании не намеревались выполнять и содействовать в закупке оборудования для сферы военного обеспечения. После поступления средств на счета, они почти сразу перечислялись определенному кругу компаний для осуществления операций, которые не имели экономического смысла, содержали индикаторы подозрительности и критерии рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

Указанные фирмы были зарегистрированы по одному адресу, руководителями/учредителями выступали одни и те же лица, которые периодически сменяли друг друга. Одним из участников сети стала вновь созданная неприбыльная организация, зарегистрированная во время военного положения, благотворительная помощь которой была использована не по целевому назначению”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что участники преступной схемы фигурируют и в других уголовных производствах

Участники схемы также являются фигурантами других уголовных производств относительно незаконного использования с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи.

Напомним

АРМА получило доступ к аналитической платформе компании Crystal Blockchain, позволяющей идентифицировать и отслеживать операции с виртуальными активами. 

Украинские Национальные Новости

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