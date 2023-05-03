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АРМА за время полномасштабной войны более чем в 2 раза увеличило темпы розыска активов - Жоравович

Киев • УНН

 • 1816215 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) обработало около 11 тыс. обращений и запросов в рамках уголовных производств и санкционного механизма. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказал и.о. директора АРМА Дмитрий Жоравович.

Детали

По словам Жоравовича, в 2021 году Агентство обработало 3,5 тыс. запросов, а за 2020 - более 2,2 тысячи.

Цитата

“Всего с 2017 по 2021 год включительно АРМА обработало около 8,5 тысяч обращений от правоохранителей. Но с началом полномасштабного вторжения активность работы Агентства в этом направлении существенно возросла. С начала 2022 года мы обработали более 11 тысяч запросов и обращений. Сейчас они касаются не только розыска активов в рамках уголовных производств. Мы имеем немало запросов от Минюста по розыску активов подсанкционных лиц”, - рассказал глава АРМА.

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По словам Дмитрия Жоравовича, в течение 2022-2023 годов Агентство разыскало более 200 тыс. единиц различного имущества, в том числе недвижимость, земельные участки, транспорт и тому подобное. Также за это время найдено корпоративных прав, акций, финансовых обязательств и денежных средств на почти 80 млрд грн. За предыдущие четыре года, с 2017 по 2021 год, таких активов было разыскано на более 110 миллиардов в гривневом эквиваленте.

Напомним

АРМА передало в управление частным и государственным компаниям активы общей стоимостью более 7 млрд грн.

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